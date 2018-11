EK basket 3x3 in juni 2020 op Antwerpse Groenplaats: “Precies 100 jaar na de Olympische Spelen” Redactie

05 november 2018

19u08

Bron: Belga 0 Meer Sport De zesde editie van het Europees kampioenschap basketbal 3x3 zal van 26 tot 28 juli 2020 op de Antwerpse Groenmarkt plaatsvinden. Dat maakte de Internationale basketbalfederatie FIBA vandaag bekend. Basket Vlaanderen gaat het evenement organiseren in samenwerking met Sportizon/Golazo.

De FIBA koos voor Antwerpen omdat het in 2020 precies honderd jaar geleden is dat daar de Olympische Spelen plaatsvonden en omdat basket 3x3 op Tokio 2020 voor het eerst een olympische discipline is.

"Onze Groenplaats heeft al een rijke geschiedenis als 3x3 locatie, sinds 2012 vormt ze het decor voor het jaarlijks 3x3 toernooi in verschillende leeftijdscategorieën. In 2020 wordt het dus het decor voor het belangrijkste 3x3 basketbaltornooi in Europa. Door dit topevenement profileren we Antwerpen verder als de urban sportstad van de Benelux. Door de ambiance, de muziek en de wedstrijden zal dit EK op de Groenplaats de magische sfeer van het pleintjesbasketbal van weleer oproepen", stelt Antwerps schepen van Sport Ludo Van Campenhout.

Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen, ziet het EK in Antwerpen als een buitenkans voor het basket in België. "3x3 maakte de voorbije jaren al een grote sprong voorwaarts en we zullen de komende jaren blijven investeren in de ontwikkeling ervan. Op het EK 2020 is een medaille absoluut onze ambitie.”

De Belgen zijn zeker niet kansloos. De U18 Belgian Lions werden vorig jaar in China wereldkampioen en de U18 Belgian Cats kroonden zich in september in Hongarije tot Europees kampioen. "Medailles zijn zeker haalbaar", zegt Ann Wauters, leading lady van het Belgische vrouwenbasketbal. "Kijk maar naar onze bronzen medaille van 2014, of de gouden medailles van de U18 jongens op het WK en EK vorig jaar en die van de U18 girls op het EK dit jaar. 3x3 spelen is absoluut fun: de setting en muziek geven het een instant summer sfeer. Het is een schitterende discipline en een absolute verrijking voor onze sport. Een FIBA Europe Cup in Antwerpen kan alleen nog maar een extra boost geven aan de verdere ontwikkeling en populariteit van de sport."

Zowel bij de mannen als de vrouwen nemen er twaalf teams deel. In 2019 vindt het EK van 30 augustus tot 1 september in het Hongaarse Debrecen plaats. De Servische mannen en de Franse vrouwen verdedigen daar hun titel.

