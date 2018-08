Zuur! Salpeter begaat monumentale blunder op de 5.000 m door een lap te vroeg te juichen om het zilver Redactie

13 augustus 2018

09u35 0

Ze was er het hart van in, Lonah Salpeter uit Israël. En dat terwijl ze iets eerder nog juichend over de meet had gelopen tijdens de 5.000 meter. De in Kenia geboren Salpeter balde net achter de Nederlandse Sifan Hassan haar vuisten, greep vervolgens met haar handen vol ongeloof naar haar gezicht, om dan te beseffen dat het... nog een ronde was. Ze werd prompt voorbijgelopen door de Turkse Yasemin Can en de Britse Eilish McColgan. Zuurder wordt het niet. Salpeter eindigde toch nog als vierde en liep zelfs een nationaal record, maar ook dat was haar niet gegund. Ze werd uiteindelijk ook nog eens gediskwalificeerd omdat ze over een kegeltje was gelopen. Het goud was voor de Nederlandse Hassan.

5000M runner Lonah Chemtai Salpeter celebrates what she thinks is a silver medal a lap early. She ended up finishing in 4th pic.twitter.com/4YXJElmMk6 Source for Funny(@ SourceforFunny) link

El ERROR FATAL de la #Israelí #SALPETER que le hace quedarse fuera de las #Medallas. Se cree haber finalizado la prueba y SE PARA celebrándolo....#Berlín2018 #Atletismo pic.twitter.com/ZlbaVKg8wM JoxeFernándezPlazaol(@ JoxeSpeaker) link

RT EuroAthletics: On a warm and humid evening in the Olympic Stadium, Lonah Chemtai Salpeter defied the conditions to win the European 10,000m title for Israel.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6xInEfmLza Israeli Culture(@ IsraeliCulture) link