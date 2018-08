Zilver en brons! Broers Borlée bezorgen ons land nog twee medailles op EK in Berlijn TLB

10 augustus 2018

21u17

Bron: Eigen berichtgeving 69 EK Atletiek En daar zijn de volgende Belgische medaille op het EK atletiek in Berlijn. Kevin (45.13) en zijn tweelingbroer Jonathan Borlée (45.19) pakten respectievelijk zilver en brons op de 400 meter in het Olympisch Stadion. Het goud ging naar de Brit Matthew Hudson-Smith.

Jonathan leek de grootste kanshebber - van alle finalisten had hij de tweede beste tijd achter zijn naam staan. Maar het was toch zijn broer die in de finale boven zichzelf kon uitstijgen. Kevin startte in de ongunstige eerste baan, maar in de laatste rechte lijn pakte hij nog uit met een fikse versnelling. Zijn broer bleef niet achter en snelde naar het brons. De Britse topfavoriet Matthew Hudson-Smith won met een straatlengte voorsprong.

Voor Kevin Borlée is het de derde individuele medaille op een groot kampioenschap. In 2010 werd hij in Barcelona Europees kampioen, een jaar later bracht hij brons mee van het WK in Zuid-Koreaanse Daegu. Jonathan Borlée, met 44.43 Belgisch recordhouder, staat voor de eerste keer op het podium. Het is wel de vierde keer dat hij de top zes haalt bij een belangrijke afspraak (5e op het WK 2011, 6e op de Olympische Spelen in 2012, 4e op het WK 2013).