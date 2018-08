Welkom thuis! Europees kampioenen Naert en Belgian Tornados hartelijk onthaald door vrienden en familie Redactie

13 augustus 2018

Met de Belgian Tornados pakten ze zaterdagavond goud op de 4 x 400 meter, een dag ervoor was Kevin goed voor zilver en zijn broer Jonathan brons op de individuele 400 m op het EK. Samen met Dylan, die andere Borlée-broer, en het grote talent Jonathan Sacoor zorgden zij voor nationale trots in Berlijn. Net als Koen Naert zondag: de West-Vlaming schreef zo maar eventjes de marathon op zijn naam. Reden te meer om de Belgische atletiekploeg feestelijk te ontvangen bij hun terugkomst in het land op Zaventem. Vandaag zette onze atletiekdelegatie weer voet op Belgische bodem. De atleten werden op de luchthaven van Zaventem dan ook terecht in de bloemetjes gezet voor hun uitstekende prestaties.

"Dit is één van onze mooiste zeges ooit", prees Jonathan Borlée de overwinning van de Belgian Tornados op de 4x400 meter. De zege deed hem meer deugd dan zijn individuele bronzen medaille. "Er waren veel goede teams, maar ondanks die zware concurrentie hebben we het gehaald." Zijn broer Kevin wilde echter niet spreken van de mooiste titel ooit: "Elke titel proeft anders."

Wie ook geprezen werd, was de jonge Jonathan Sacoor, de revelatie van het viertal. "Ik hoop dat hij ons op een dag nog zal overstijgen", aldus Jonathan Borlée. "Hij heeft enorm veel talent. Als hij op dat elan blijft doorgaan, is er een grote toekomst voor hem weggelegd." Borlée ziet Sacoor dan ook als de man die hem en zijn broers eindelijk aan een olympische medaille kan helpen. "Tokio 2020 zit al in ons hoofd. Met hem erbij maken we zeker kans om daar te scoren."

De 18-jarige Sacoor liet weten ook genoten te hebben van het EK. "Ik ben stikkapot, maar het was de moeite waard. Dat ik beter word dan hen? Dat krijg ik niet over mijn lippen. Die gasten zijn al tien jaar bezig en zitten nog altijd aan de wereldtop. Ik kan er enkel maar van dromen om zo'n niveau te halen", aldus Sacoor, die voor zijn studies binnenkort misschien naar de Verenigde Staten trekt. "Atletiek is daar van een nog ander niveau, dat wil ik ook wel graag beleven."

Bashir Abdi, die zilver won op de 10.000 meter, was dan weer apetrots dat hij als eerste Belg een medaille won op dit EK. "Of ik zo voor een boost heb gezorgd voor de andere atleten? Als ik een gouden medaille had gewonnen, was die boost vast nog groter geweest", aldus de atleet van Somalische origine, die zijn ogen flink de kost gaf op dit EK. "De marathon van Koen Naert heb ik gezien. Die gaf me van het begin tot het einde kippenvel."