Waarom het goud van Koen Naert eigenlijk een half mirakel is: "Ik mag van geluk spreken dat mijn vrouw een degelijk inkomen heeft"

12 augustus 2018

15u33

Hoe straf de gouden marathon van Koen Naert op het EK in Berlijn vandaag was? Héél straf: dit was slechts de zevende marathon van de West-Vlaming (28), die pas in 2015 prof werd maar daar amper van kan leven. "Mijn Amerikaanse collega's lachen me uit als ze horen dat een hardloper van mijn niveau aan het einde van de maand geen cent opzij kan leggen. Ik mag van geluk spreken dat mijn vrouw een degelijk inkomen heeft", zegt hij in De Tijd.

Tot drie jaar geleden werkte Naert als verpleger in het Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek. Hardlopen was een hobby. "Vooral de nachtshiften waren lastig, omdat ze mijn bioritme volledig verstoorden. Een keer per week deed ik ook een dubbele shift. Dat waren heel lange dagen, maar dan was ik een dag extra in de week thuis. Gelukkig had ik collega’s die bereid waren nachten over te nemen”, vertelt Naert daar in 2015 over bij Stampmedia. "Toch wegen de opofferingen soms zwaar. Ik ben bijvoorbeeld zelden op familiefeesten. Ik leef geen normaal leven. Bovendien weegt de onzekerheid zwaar. Alles is zo duur geworden. De keuze om dan een jaar alles op je sport te zetten, is niet eenvoudig. Zeker als je al alleen woont of in mijn geval getrouwd bent. Dan kan je gewoonweg niet van één loon leven. Dat is jammer genoeg de harde waarheid.”

"Als atleet werk je enorm hard, maar er zijn erg weinig kansen. Ik heb het niet alleen over mezelf, maar over iedere jongere die vandaag aan atletiek doet. Ik denk dat veel talent verloren gaat, omdat de opportuniteitskosten te groot zijn. Veel atleten haken halverwege af, ook tijdens hun studies, omdat ze op heel weinig ondersteuning kunnen rekenen. Als je vervolgens moet kiezen tussen een diploma nastreven of zelf in de sport investeren, dan kan ik erin komen dat heel veel studenten voor jobzekerheid kiezen", zegt Naert.

Zelf besloot Naert op zijn 25ste prof te worden. Maar een club vinden die hem sportieve en financiële garanties bood, dat zat er niet in. Hij werd lid van een club in Brussel, gelinkt aan de Waalse atletiekfederatie, die hem wel een loon als profatleet kon garanderen. Maar liever zegt hij niet hoeveel dat is - en dat is niet omdat het zoveel is. "Ik heb dan nog het geluk dat ik een hoger diploma heb, anders was het nog minder. Mijn masseur komt uit het wielrennen. Hij verklaart me zot", zegt hij in De Tijd, waar Naert ons atletiekbeleid zeker geen pluimen toewerpt. "Het amateurlopen is in België een echte industrie geworden, maar de elitelopers voelen zich het vijfde wiel aan de wagen. Voor de populaire loopwedstrijden is het inschrijvingsgeld gestegen en het prijzengeld gedaald. De organisatoren mikken op de massa en doen te weinig voor de elite."

In 2015, na een voor Naert succesvolle marathon van Berlijn waarin hij als eerste Europeaan over de meet kwam, was het de Waals-Brusselse sportfederatie ADEPS die hem tot de Olympische Spelen van Rio de Janeiro een tijdelijk profstatuut verleende. In Rio liep hij zijn eerste marathon als prof. Hij werd er 22ste. "Ik was eigenlijk al sinds Hamburg (zijn eerste marathon, red.) opnieuw naar sponsors op zoek, omdat ik echt ten volle naar Rio wilde toewerken, maar als individuele atleet is het heel moeilijk om zomaar naar een bedrijf toe te stappen. Er zijn wel sponsors die naar je verhaal willen luisteren, maar er zijn er weinig die effectief de stap zetten."

Bij Stampmedia heeft hij het ook over zijn mentale sterkte, die door de jaren heen gegroeid is. "Ik probeer alles positief te zien. Alles wat gebeurt, buig ik om in iets positiefs. Als de zon schijnt, bijvoorbeeld, denk ik dat de zonnestralen me extra energie zullen geven. Ik ben voortdurend tegen mezelf aan het praten: ik heb bepaalde citaten in mijn hoofd, denk terug aan hoe ik lastige momenten op training overwonnen heb en probeer bovenal plezier aan het lopen te beleven. Hoe verzuurd mijn benen ook aanvoelen.”

Het volgende hoofddoel van Naert: de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. "Ik ben begonnen als zesjarige. Ik denk niet dat ik toen al wist wat een marathon was. In mijn jonge jaren deed ik aan vierkamp. Bijna twintig jaar later staat het clubrecord kogelstoten nog altijd op mijn naam. Ik ben daar erg trots op. Het doet me telkens weer inzien hoe je als atleet kan evolueren. Waarom zou ik de komende vijf jaar dus niet naar een absolute piek kunnen toegroeien?" Woorden die drie jaar na datum vandaag een profetische betekenis gekregen hebben.