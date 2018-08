Vijf stellingen voor Thiam, ook in Berlijn topfavoriete: "Het is zo makkelijk om te kraken" Valerie Hardie in Duitsland

08 augustus 2018

08u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Atletiek Olympisch goud: check. Wereldtitel: check. Blijft nog over voor Nafi Thiam: goud op het EK. Makkelijker gezegd dan gedaan, waarschuwt de zevenkampster, die in Berlijn (nog maar eens) geschiedenis kan schrijven. We legden de 23-jarige favoriete, daags voor de competitie, vijf stellingen voor.

Ik kan op dit EK alleen van mezelf verliezen.

"Neen. Uiteraard kan ik altijd zelf in de fout gaan, zoals Kevin Mayer vandaag (gisteren, red.) in de tienkamp overkwam. Sport kan wreed zijn. Je kan altijd vallen, je blesseren of aan drie nulpogingen komen. Dat kan om het even wie overkomen. 't Is uitzonderlijk als een atleet heel zijn carrière gespaard blijft van zo'n misser. Daarom moet je altijd opletten, want het kan snel omslaan. Daarnaast kan ik niet controleren wat de andere meisjes doen. Stel dat er eentje de dag van haar leven heeft, dan kan ik daar niets aan veranderen. Het enige wat ik kan doen, is zorgen dat ik klaar ben. En dat is het geval. Voor het overige benader ik dit EK zoals ik elke competitie aanvat: proef per proef."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over EK

sport

sportdiscipline

atletiek

sportevenement