Veertiende stek voor Louise Carton in finale 5.000m, goud voor Nederlandse Hassan Redactie

12 augustus 2018

20u48

Bron: Belga 0 EK Atletiek Louise Carton is vanavond op de slotdag van de Europese atletiekkampioenschappen in de Duitse hoofdstad Berlijn op de veertiende plaats geëindigd in de finale van de 5.000 meter bij de vrouwen.

De 24-jarige Carton was de laatste Belgische atlete die in actie moest komen in Berlijn. Ze werkte de 5.000 meter af in 15:53.27. Het goud was voor de Nederlandse Sifan Hassan in 14:46.12. Ze haalde het van de Britse Eilish McColgan (14:53.05) en de Turkse Yasemin Can (14:57.63). De vierde plaats ging naar de Israëlische Lonah Salpeter, maar voor haar had er zeker meer ingezeten. In de voorlaatste ronde sprintte ze in de rechte lijn net achter Hassan en was ze in de veronderstelling dat ze zilver pakte op dit EK. Salpeter had echter een ronde te weinig geteld en toen ze dat besefte, waren McColgan en Can haar al voorbijgesneld. Ze zette de achtervolging wel nog in, maar kon het tweetal niet meer inhalen.

Voor Louise Carton is het ongetwijfeld een opluchting dat ze deze kampioenschappen blessurevrij kon afwerken, na een winter die gedomineerd werd door kwetsuren. Zo moest ze onder meer forfait geven voor het Belgisch kampioenschap veldlopen.