Van der Plaetsen begint matig aan avondsessie met sprong over 1,97m - Tranen bij Renée Eykens na val - Drie op drie voor broers Borlée op 400m VH/LPB/DMM

07 augustus 2018

19u00 4 EK Atletiek Europees titelverdediger Thomas Van der Plaetsen is zopas weer aan zijn tienkamp begonnen in het Olympiastadion in Berlijn. U kan hier zijn prestaties en die van de andere Belgen op de voet volgen.

Geen al te best begin van de dag voor de 27-jarige Van der Plaetsen op de 100m. De titelverdediger, die zijn PR van 8.332 punten van Rio 2016 hoopt te verbeteren, spurtte naar 11.48. Toch 24 honderdsten trager dan op de Spelen, waarmee hij meteen 51 punten achter ligt op schema. Tijdens de Hypomeeting in Götzis eind mei klokte hij nog 11.13, slechts negen honderdsten boven zijn PR van 11.04, dat al van mei 2014 dateert.

In het verspringen moest Van der Plaetsen nog meer toegeven. Bij zijn eerste poging landde hij op 7m41, 25 centimeter minder ver dan in Rio. Zijn derde poging benutte hij niet: hij had te veel last van zijn hiel, een blessure die hij bij het polsstokspringen tijdens het BK begin juli had opgelopen.

De vrees bestond dat Van der Plaetsen de strijd zou staken, maar uiteindelijk trad hij toch aan in het kogelstoten. Bij zijn eerste poging smeet hij 13m35, beter dan in Rio waar hij op 12m84 bleef steken, maar nog altijd onder zijn PR (14m12) en season's best (14m00). De tweede poging ging de mist in, net als de derde en zo bleef hij steken op een totaal van 2.359 punten. Hij staat daarmee 19de in de tussenstand.

Veel erger verging het vanochtend Kevin Mayer. De olympische en wereldkampioen begon sterk op de 100m, met een persoonlijk record van 10.64, maar bij het verspringen liep het fout. Drie nulsprongen: hij kan de Europese titel al vergeten. De Fransman gaf even later dan ook op.

Matige sprong bij start avondsessie

In de avondsessie staan nog twee nummers op het programma voor Van der Plaetsen. Onze landgenoot begon om 18u30 aan het hoogspringnummer en ging daarbij over 1,96 meter. Opnieuw geen al te overtuigende prestatie, want het PR van Van der Plaetsen staat op 2,17 meter. Zijn sprong leverde hem wel 767 punten op, later op de avond (21u) staat de 200m op het programma.

Drie op drie voor broers Borlée

Kevin Borlée plaatste zich met verve voor de halve finales van de 400 meter. De Europese kampioen van 2010 liep vanuit de buitenbaan naar de eerste plaats in zijn reeks in een tijd van 45.29, zijn beste chrono van het jaar.

Broer Jonathan knokte zich vijf minuten later eveneens knap naar reekswinst en eveneens in een beste seizoenstijd. 45.19 is meteen de snelste chrono ooit die in de eerste ronde van een EK is gelopen. En nog wat later werd het drie op drie: Dylan won zijn reeks in 45.84 en liet onder meer de Britse topper Martyn Rooney achter zich.

In de totaalstand tekende Jonathan voor de scherpste chrono, net voor Kevin. Dylan klokte de tiende tijd. Hoopgevend voor de halve finales van morgen, waarin wel de top twaalf van de 400m ook aantreedt. "Met drie in de halve finales staan, dat is fantastisch", stelde Dylan Borlée. "Het is toch een kleine droom die werkelijkheid wordt. Ik heb de reeksen van mijn broers bekeken en vond hen erg relaxed. Dat ik mijn reeks win, is goed voor het vertrouwen."

Hordenmeisjes naar halve finale

Op de 400m horden kwalificeerde Margo Van Puyvelde zich voor de halve finales van morgen. Zij finishte als derde in haar reeks in 56.70, 75 honderdsten boven haar PR en beste seizoenstijd (55.95). Ook Justien Grillet vergezelt Van Puyvelde en Hanne Claes, die was vrijgesteld voor de eerste ronde, naar de halve finales. Grillet werd eveneens derde, in 56.94, ruim een halve seconde boven haar PR (56.31).

Tranen voor Eykens op 800 meter: "Heel pijnlijk om er zo uit te gaan"

Renée Eykens kende minder geluk in haar reeks van de 800m. Twintig meter voor de meet kwam ze ten val en bleef ze huilend liggen: haar EK zit erop. Eykens verloor haar evenwicht toen ze naar de buitenkant wilde uitwijken om zich te positioneren voor haar eindspurt. Een zwaar ontgoochelde Eykens bleef lang op de piste liggen en werd uiteindelijk met de hulp van de reekswinnares, de Oekraïense Pryshchepa, rechtgetrokken.

"Als je voelt dat je bij de eerste drie had kunnen eindigen en je valt, dan is dat hard. Het is klote dat ze zo de deur dichtdoen", verklaarde een emotionele Eykens. "Ik voelde dat ik meekon en dat ik over had. Maar ik kon nergens voorbij en probeerde tussenin een gaatje te vinden. Maar toen struikelde ik en dan was het gedaan. We hebben hier meer dan een jaar heel hard voor gewerkt. Ik kan niet uitleggen hoe pijnlijk het is er zo uit te gaan", besloot Eykens, van wie de EK-voorbereiding werd verstoord door een pijnlijke voet. De bond besliste - na het bekijken van de beelden - geen protest aan te tekenen omdat het Eykens was die de Française Claudia Saunders aantikte.