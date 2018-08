Twee op drie voor broers Borlée: Kevin en Jonathan naar finale 400m VH/LPB

08 augustus 2018

19u45

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 2 EK Atletiek Geen Thomas Van der Plaetsen meer aan de start van de tienkamp op het EK in Berlijn, hij staakte gisteren al de strijd. Wel nog andere landgenoten aan zet, u kan hier de prestaties van de Belgen volgen.

Jonathan Borlée in beste seizoenstijd naar finale 400m

Twee op drie voor de broers Borlée in de halve finale van de 400 meter. Jonathan mocht zich als eerste opmaken voor de finale. In zijn halve finale knokte hij zich naar een knappe tweede plaats in een tijd van 44.87, opnieuw een beste seizoenstijd voor onze landgenoot. Enkel de Brit Matthew Hudson-Smith, die zich ruim voor de finish liet uitbollen, was sneller in 44.76. Jonathan Borlée won in de reeksen zijn serie in 45.19, de beste tijd van alle deelnemers. Zijn persoonlijk (en ook Belgisch) record bedraagt 44.43.

Dylan Borlée sneuvelde in de tweede halve finale. De jongste van de drie broers liep een uitstekende eerste 300 meter, maar zakte weg toen het om de prijzen ging. Hij eindigde uiteindelijk zesde in 45.63, acht honderdsten boven zijn persoonlijke besttijd van 45.55.

In de derde halve finale was het tenslotte de beurt aan Kevin Borlée. En die maakte er 2 op 3 van voor het broedertrio. Kevin eindigde derde in een tijd van 45.07 - ook voor hem een seizoensbeste - en werd opgevist met de beste verliezende chrono. Het Noorse toptalent Karsten Warholm won in 44.91.

Jonathan Borlée gaat met de tweede tijd naar de finale, Kevin met de vijfde. De finale van de 400 meter staat vrijdagavond om 21u05 op het programma.

Hanne Claes naar finale 400m horden

Hanne Claes heeft zich geplaatst voor de finale op de 400 meter horden. De Limburgse eindigde tweede in haar halve finale in een tijd van 55.75. Enkel de Britse Eilidh Doyle (55.16) deed beter. De 27-jarige Claes moest in de reeksen niet in actie komen omdat ze tot de beste twaalf op de Europese ranglijst van dit jaar behoort.

Voor Justien Grillet zit het avontuur erop. De Gentse liep vanuit de binnenbaan naar een achtste en laatste plaats in 57.40. Haar persoonlijk record bedraagt 56.31. Margo Van Puyvelde, de derde Belgische die in actie moest komen in de halve finale van de 400 meter horden, gaf forfait wegens een voetblessure.

De finale staat vrijdagavond om 20u50 op het programma.

Orcel niet naar finale in hoogspringen

Claire Orcel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het hoogspringen bij de vrouwen. Orcel raakte in de kwalificaties in twee pogingen niet over 1m86. Voor de derde poging trok ze zich terug met een blessure. Orcel moest over 1m92 springen of in de top twaalf eindigen. Ze ging in twee pogingen over 1m76, in één poging over 1m81, maar miste vervolgens twee keer op 1m86. Een derde sprong waagde ze niet meer. De 20-jarige Brusselse verbeterde vorige maand op het BK haar persoonlijk record in het hoogspringen tot 1m91.

Vermoeide Abdi geeft forfait voor 5.000 meter

Bashir Abdi is na zijn zilveren medaille op de 10.000 meter te vermoeid en zal komend weekend dan ook niet in actie komen op de 5.000 meter. Hij wordt in de selectie vervangen door reserve Robin Hendrix, die zo meteen deelneemt aan zijn eerste EK.

Jacques Borlée vol vertrouwen: "Belgian Tornados zijn sterker dan ooit"

De 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen komt vrijdag in actie in de reeksen op het EK atletiek in Berlijn. De ambitieuze Belgian Tornados verdedigen er hun titel.

Individueel wisten Kevin, Jonathan en Dylan Borlée gisteren hun reeks te winnen in Berlijn. "Wat ik gisteren gezien heb, deed me plezier. Het gemak waarmee Kevin en Jonathan liepen. En Dylan heeft vaak problemen in de tweede bocht, maar gisteren deed hij het voortreffelijk. Jonathan en Kevin hebben een zekere kalmte teruggevonden. Meer dan ooit zijn ze gefocust op wat ze moeten doen in hun baan. De tweeling blijft enorm ambitieus. Ze willen opnieuw het wereldniveau te pakken krijgen", vertelde Jacques Borlée.

De Belgian Tornados zijn volgens coach Borlée sterker dan ooit. "Maar Spanje is bijzonder goed. De Spanjaarden zijn favoriet nummer een, zoals ze ook zelf zeggen. Ook de Britten hebben een goed team. En verder mogen we Italië en Polen niet vergeten. Maar wij kunnen dan weer teren op heel wat ervaring, onze groep hangt heel goed samen en is sterk. Het wordt een fantastische race."

Jonathan Sacoor is relatief nieuw in het team, met zijn seizoensbeste van 45.03 is hij een serieuze versterking. De kersverse wereldkampioen bij de junioren komt in Berlijn niet in actie op de individuele baanronde, volgens Jacques Borlée om hem niet te verbranden. "Op technisch vlak kan er nog geschaafd worden aan Jonathan, maar hij pikt alles enorm goed op. Hij gaat een fantastische carrière tegemoet, als hij de voeten op de grond houdt."

Cheetahs gaan voor finaleticket

Net als de Belgian Tornados komen de Belgian Cheetahs vrijdag in actie in de reeksen van de 4x400 meter. De vrouwen hebben een duidelijk doel in Berlijn: een ticket voor de finale. "Als we de finale bereiken, dan zijn we zeker van onze plaats op de World Relays van volgend jaar op de Bahama's, ons volgende doel", zegt coach Carole Kaboud Mebam. "We zijn ons nog volop aan het bewijzen en staan nog lang niet zo ver als de Belgian Tornados, die ons voorbeeld zijn. Jacques Borlée helpt ons ook soms als raadgever. Het was niet eenvoudig om dit project op te starten, want er zijn weinig Belgische vrouwen die een 400 meter in 51 seconden lopen. Zo staat het Belgisch record van Kim Gevaert (51.45 in 2005) er nog altijd."

Het tijdschema in Berlijn is niet ideaal, met op vrijdag (reeksen) en zaterdag (finale) ook Cheetahs die (mogelijk) individueel in actie komen. "Met de meisjes hebben we al samen gezeten om de verschillende scenario's te bekijken. Het is niet eenvoudig, het wordt afwachten of Hanne Claes bijvoorbeeld de finale van de 400 meter horden bereikt. We beschikken slechts over vijf echte 400m-loopsters (Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Claes, Margo Van Puyvelde en Justien Grillet)."

Vanderbemden naar halve finale 200m

Om 10u50 was het de beurt aan Robin Vanderbemden in de reeksen van de 200m. Bij zijn eerste deelname in 2016 zat het EK van de 26-jarige sprinter er al in de eerste ronde op, dat kon hij daarnet vermijden. Vanderbemden won zijn reeks in 20.50, zeven honderdsten boven zijn beste seizoenstijd (20.43) die hij in Ninove liep. Vanavond om 20u15 loopt hij de halve finales.

Minder dan een uurtje later pakte Cynthia Bolingo uit met een straffe spurt. In haar reeks van de 400m waren er op papier zes meisjes sneller dan Bolingo, maar in de praktijk draaide het anders uit. De 25-jarige Brusselse begon snel en kon tot aan de streep standhouden. Haar tijd: 51.69, liefst 38 honderdsten onder haar vorige PR (52.07) en slechts 24 honderdsten boven het Belgische record van Kim Gevaert uit mei 2005 (51.45). Ze kwalificeerde zich uiteraard voor de halve finales van morgen.

"Ik had nooit gedacht dat ik in de reeksen al zo'n chrono zou lopen," genoot ze. "Mijn coach zei wel dat ik ertoe in staat was. En ze gaf me heel duidelijke richtlijnen die ik tot de letter heb gevolgd. Ik heb niet de fout gemaakt om de kijken naar de meisjes naast me, ik heb me volledig op mijn eigen wedstrijd geconcentreerd. Ik heb ook niet naar het grote scherm in het stadion gekeken om de situatie in te schatten. Ik ben zo onhandig, ik zou waarschijnlijk over mijn eigen voeten zijn gestruikeld (lacht). Mijn EK is nu al geslaagd. Ik wilde mijn PR verbeteren en de halve finale bereiken - dat zijn twee vliegen in één klap."

Ook Camille Laus, de vriendin van Kevin Borlée, redde het maar veel overschot had ze niet. Zij finishte in haar reeks als tweede, in 52.40, een heel stuk boven haar PR van 51.49 maar net genoeg om de halve finales te halen. "Al een geluk dat ik me heb gesmeten want dat maakte het verschil," zei Laus. "Ik was opgelucht toen ik mijn naam als tweede zag verschijnen. Dat ik net tevoren Cynthia naar de overwinning zag sprinten gaf me echt een boost. Vooral als ik zag hoe emotioneel ze was. Ik ben zelf ook wel tevreden over mijn tijd, het is één van mijn beste chrono's op de 400m. En nu proberen om in de halve finale nog een tandje bij te steken."

Debjani heropgevist op 1.500m

Op de 1.500m kon alleen Belgisch recordhouder Ismael Debjani zich kwalificeren voor de finale van de 1.500m, al scheelde het niet veel. Hij werd vijfde in zijn reeks en was met zijn tijd van 3:41.09 bij de beste drie verliezende tijden die heropgevist werden. "Ik heb alles gegeven," pufte hij. "Het was heet, in elke betekenis van het woord. Natuurlijk wist ik dat het hard zou gaan, 't is tenslotte een EK." Om dan nog te grappen. "Ach, dit was maar de opwarming. Op naar de finale. Op naar een medaille, hé." Knipoog en weg was hij.

Peter Callahan (10de in 3:54.23) en Isaac Kimeli (7de in 3:42.77) konden zich niet plaatsen. Voor Kimeli was de 1.500m een extraatje, zijn klemtoon ligt op de 5.000m die zaterdag op het menu staat.

Het EK hervat voor de Belgen vanavond, met de kwalificaties hoogspringen bij de vrouwen om 18u25, met Claire Orcel als Belgische vertegenwoordigster.