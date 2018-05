Trainer Nafi Thiam benieuwd naar prestaties in Götzis: "In competitie wordt ze een ander mens" Valerie Hardie

25 mei 2018

17u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Atletiek Als één man kan inschatten hoe Nafi Thiam er voor staat, dan is het wel Roger Lespagnard (71). Maar zelfs haar Luikse trainer durft nu geen grote prognoses doen. "Of ze in staat is het Europees record te verbeteren? Niet meer of minder dan vorig jaar."

Even een flashback naar vorig jaar. Olympisch kampioene Nafi Thiam claimde toen in Götzis dat 2017 een 'année light' zou worden. En wat deed ze twee dagen later? 7.013 punten scoren. Alleen de Amerikaanse wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee en de Zweedse Carolina Klüft deden ooit beter op de zevenkamp. Twee weken terug, toen Thiam haar competitierentree maakte tijdens de interclubcompetitie in Virton, suste de Naamse atlete weer. Dat ze nog niet de vorm beet heeft van 2017. Strooit ze ons weer zand in de ogen?

Tijd om eens bij haar trainer aan te kloppen. Roger Lespagnard zucht. "Eerlijk? Ik vind het lastig om een pronostiek te geven. Nafi werd van de winter druk bevraagd door de media en sponsors en ook al trainde ze goed, dat ging toch niet zo pragressief als vorig jaar. Door haar studies miste ze wat trainingen - vervelend maar niks aan te doen - maar ze heeft toch al getoond dat ze goed zit. Als er zaken zijn die nog voor gecorrigeerd moeten worden, is dat nu het moment, vóór het EK."

Kan ze dit weekend weer met een monsterscore uitpakken?

"Ik zou verbaasd zijn maar wel tevreden (lacht). Ze is er in elk geval niet meer of minder toe in staat dan vorig jaar toen ze 7.013 punten scoorde. Ze heeft toen vooral het verschil gemaakt met de speer. Wat onvoorstelbaar was want sinds Rio had ze niet één keer met de speer gesmeten omdat haar elleboog moest genezen. En dan schudde ze meteen zo'n worp van 59m32 uit haar arm. Dat is Nafi, hé: verbazingwekkend. Als ze de speer zondag weer zo ver gooit, of nog verder (glimlacht), dan kan ze hier weer winnen."

Voelt ze zich verplicht te winnen?

"Als dat zo zou zijn, dan spreekt ze er toch niet over. Ik weet dat ze daar niet graag over praat en ik ga er haar ook niet mee lastig vallen. Op het WK in Londen had ze het daar vorige zomer moeilijk mee. Ze was nog zo jong, olympisch kampioene én ze had meer dan 7.000 punten gescoord in Götzis. Nafi moést winnen in Londen. Dan moet je sterk zijn. Zoals Eddy Merckx dat was. En dat is Nafi ook, hé: in competitie wordt ze een ander mens."

Merk je ooit twijfels bij haar?

"Die zijn er continu, ook omdat ze zo weinig in competitie uitkomt. Dan zit je soms met vragen, dat lijkt me normaal. Maar ze merkt nu zelf wel dat ze bijvoorbeeld sneller is op de 100m horden. We zijn nu twee-drie jaar specifiek kracht aan het trainen voor het lopen. Dat zie je aan haar benen. Die zijn veel meer 'coureuse', veel meer als een loopster gevormd. Dat is wat haar ook de olympische titel in Rio opleverde. Op de 800m liep ze daar 2:16, terwijl ze voorheen altijd vier tot acht seconden trager was. Nu, ik denk niet dat ze haar tijd van vorig jaar hier (2:15.24) zal evenaren. Omdat de trainingen op uithouding leden onder de studies en taken. Maar ik zie haar dit jaar wel in staat om over twee meter te springen. Ze heeft twee kansen: hier of op het EK. Eerder dan tijdens de Diamond League in Parijs."

Wanneer pakt ze het Europees record van Carolina Klüft (7.032 ptn)?

"Binnenkort. Hopelijk op een belangrijke competitie."