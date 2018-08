Titelverdediger Van der Plaetsen begint morgen aan tienkamp op EK atletiek: "Zie mezelf als podiumkandidaat" Valerie Hardie in Duitsland

06 augustus 2018

08u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Atletiek Eén Belg moet op het EK atletiek in Berlijn zijn titel uit 2016 verdedigen en neen, het is niet Nafi Thiam. Thomas Van der Plaetsen staat voor de onmogelijke opgave Kevin Mayer in de tienkamp van het goud te houden. Zeker omdat blessures zijn eigen planning in de war stuurden. Nog maar eens.

Een atleet zou gaan denken dat hij gedoemd is, maar neen, niet Thomas Van der Plaetsen. Als hij in het Maritim Hotel in Berlijn met de pers praat, dan klaagt of zaagt hij niet over de fysieke ellende die hem tijdens zijn carrière al kwelde of afremde. Blessures aan de knie, enkels, voet, bil, elleboog, tot zelfs kanker toe: niets kan de 27-jarige atleet nog uit zijn lood slaan.

