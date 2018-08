Thomas Van der Plaetsen voorlaatste na eerste proef tienkamp Valerie Hardie

07 augustus 2018

09u54 0 EK Atletiek Europees titelverdediger Thomas Van der Plaetsen is vanochtend aan zijn tienkamp begonnen in het Olympiastadion in Berlijn. U kan hier zijn prestaties en die van de andere Belgen op de voet volgen.

Geen al te best begin van de dag voor de 27-jarige Van der Plaetsen op de 100m. De titelverdediger, die zijn PR van 8.332 punten van Rio 2016 hoopt te verbeteren, spurtte naar 11.48. Toch 24 honderdsten trager dan op de Spelen, waarmee hij meteen 51 punten achter ligt op schema. Tijdens de Hypomeeting in Götzis eind mei klokte hij nog 11.13, slechts negen honderdsten boven zijn PR van 11.04, dat al van mei 2014 dateert. Van der Plaetsen staat daarmee 27ste en voorlaatste na één proef, met 757 punten. Olympisch en wereldkampioen Kevin Mayer begon met een persoonlijk record van 10.64 en leidt met 942 punten.

Op de 400m horden kwalificeerden Margo Van Puyvelde zich voor de halve finales van morgen. Zij finishte als derde in haar reeks in 56.70, 75 honderdsten boven haar PR en beste seizoenstijd (55.95). Ook Justien Grillet vergezelt Van Puyvelde en Hanne Claes, die was vrijgesteld voor de eerste ronde, naar de halve finales. Grillet werd eveneens derde, in 56.94, ruim een halve seconde boven haar PR (56.31).