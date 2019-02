Thomas Van der Plaetsen: “Ik ga zeker voor een medaille op EK indoor” Hanne Maudens verplettert persoonlijk record op BK meerkampen in Gent Valerie Hardie

03 februari 2019

19u22 0 EK Atletiek Doel bereikt voor Thomas Van der Plaetsen vandaag op het BK indoor in Gent: de 28-jarige zevenkamper scoorde genoeg punten (6.132 punten) om zich zo goed als zeker te kwalificeren voor het EK indoor in Glasgow. Ook Hanne Maudens nam een stevige optie op dat EK, met een nieuw persoonlijk record op de vijfkamp (4.569 punten) als prettig toemaatje.

Zowel Thomas Van der Plaetsen als Hanne Maudens waren nog niet zeker van het EK indoor, dat op 1 maart in Glasgow begint. Alleen de topzes van 2018 had al een uitnodiging in de bus, de zes overige tickets gaan naar de topzes van 2019. Van der Plaetsen en Maudens wisten dus wat hen te doen stond dit weekend: zo goed mogelijk scoren zodat ze over zo’n kleine twee weken, wanneer de ranking wordt afgesloten, nog altijd in die topzes staan. Met hun prestaties in de Gentse Topsporthal lijkt de buit al binnen.

Thomas Van der Plaetsen sloot zijn zevenkamp af met 6.132 punten, een beste wereldjaarprestatie, maar toch nog een stuk onder zijn PR uit 2014 (6.259 punten). De Europese kampioene van 2016 was dan ook niet helemaal tevreden over zijn heptatlon. Hij noemde zijn prestaties “te slordig”, vooral in zijn loopnummers. In het polsstokspringen stelde hij zijn PR wel scherper tot 5m50, terwijl hij in het kogelstoten (14m30) ook slechts twee centimeter onder zijn PR bleef. “In het hoogspringen (2m02) zat de hoogte wel goed maar kwam ik nooit in mijn ritme,” zegt hij. “De 1.000m heb ik verkeerd ingeschat, ik hoorde het middenste stuk wat meer door te trekken. Ik kan het maar meenemen als een training.”

Morgen keert Van der Plaetsen al terug naar Zuid-Afrika waar hij de puntjes op de i wil zetten voor het EK indoor. Hij zal nog trainen op zijn start en de horden. “Belangrijk is vooral dat ik gezond en fit blijf. Zaterdag had ik wat last van de heup maar de kine heeft dat gelukkig goed gekregen - toch voelde ik me vandaag geen honderd procent.”

Ook niet makkelijk was dat Van der Plaetsen bij de springnummers pas aan de competitie begon toen alle andere deelnemers al waren uitgesprongen. “Het was soms een wedstrijd tegen mezelf, met niemand die me pushte of uitdaagde. Hopelijk kan ik op het EK met wat meer adrenaline tot een betere prestatie komen.” Er zit alleszins nog rek op, meent hij. Van der Plaetsen schat dat hij rond de 6.200 à 6.300 punten kan uitkomen: “En dan doe je op een EK altijd mee voor het goud. Ik ga zeker voor een medaille.” Vooral wanneer olympisch en wereldkampioen Kevin Mayer niet meedoet.

Ook bij de vrouwen ontbreekt straks de olympische en wereldkampioene: Nafi Thiam. Zij is aan het revalideren van een kuitblessure. Toch kan België naar alle waarschijnlijkheid een vijfkampster naar Glasgow sturen: Hanne Maudens. Zij maakte vandaag kipkap van haar vorige PR, met sterke PR’s in het kogelstoten (13m95) en op de 800m (2:13.98). Op de 60m horden bleef ze slechts één honderdste boven haar PR (8.67) en ook in het verspringen (6m37) presteerde ze op niveau. Haar totaal van 4.569 punten was niet alleen een beste wereldjaarprestatie maar ook een verbetering van haar PR met 364 (!) punten. Toch blijft de 21-jarige Oost-Vlaamse, die sinds een tweetal maanden onder Wim Vandeven traint (de man en ex-coach van Tia Hellebaut), bescheiden over haar kansen op het EK: “Ik ga me niet uitspreken over plaatsen of punten. Ik wil me gewoon nog verbeteren.”