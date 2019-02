Thomas Van der Plaetsen en Hanne Maudens mogen naar EK indooratletiek in Glasgow YP

20 februari 2019

19u33

Bron: Belga 0 EK Atletiek Thomas Van der Plaetsen en Hanne Maudens mogen zich officieel opmaken voor het EK indooratletiek van eind volgende week in het Schotse Glasgow (1 tot 3 maart). Dat liet de Europese atletiekfederatie (EAA) vandaag weten. Van der Plaetsen komt in actie in de zevenkamp, Maudens in de vijfkamp.

Bij de meerkamp gebeurt de EK-selectie niet op basis van een strikte limiet. Het is de top zes op de Europese ranking van het afgelopen zomerseizoen in combinatie met de top zes van het huidige indoorseizoen die aan het EK mag deelnemen. Op het BK begin februari in Gent totaliseerde Van der Plaetsen 6.132 punten op de zevenkamp, Maudens 4.569 punten op de vijfkamp. Daarmee staan ze respectievelijk eerste en derde op de Europese ranking van 2019.

De kwalificatieperiode voor het EK in Glasgow liep voor de meerkamp tot afgelopen weekend, voor de andere proeven sluit ze woensdagavond af. Voorlopig wisten negen Belgen zich te plaatsen, plus de 4x400 meterploeg bij zowel vrouwen als mannen.