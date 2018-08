Thiam opent zevenkamp op EK met matige tijd op 100m horden - Obasuyi overleeft eerste ronde 110m horden niet Valerie Hardie

09 augustus 2018

10u36 0 EK Atletiek Zet Nafi Thiam vandaag een eerste belangrijke stap naar haar eerste Europese titel? Kan hordeloopster Eline Berings vanavond naar een medaille reiken op het EK atletiek in Berlijn? U kan de prestaties van de Belgen hier op de voet volgen.

Om 10u28 begon Nafi Thiam vanochtend aan haar missie: na olympisch en wereldgoud nu ook goud winnen op het EK - de zogenaamde 'grandslam'. Eerste proef op het menu in het Olympiastadion: de 100m horden. Zeker niet het onderdeel waar Thiam het verschil mee maakt, dat doet ze op de spring- en werpnummers. De 23-jarige Naamse begon niet sterk aan haar zevenkamp: met haar tijd van 13.69 bleef ze niet alleen boven haar persoonlijk record van 13.34 maar ook boven haar beste seizoenstijd van 13.45 die ze in mei in Götzis liep. Ter vergelijking: ze opende de Spelen in Rio met een tijd van 13.56 op de 100m horden, het WK in Londen vorig jaar met 13.54.

Met haar prestatie hier staat ze voorlopig veertiende in de stand, met 1.023 punten. De Britse Katarina Johnson-Thompson, wereldkampioene indoor, nam een voorsprong van 51 punten op Thiam en staat vierde. De Duitse Carolin Schäfer, ook een belangrijke rivale, staat derde met 52 punten voorsprong op Thiam. De leiding is voorlopig in handen van Louisa Grauvogel, met 1.129 punten.

Noor Vidts klokte dan weer wél een beste seizoenstijd: 14.08, in Götzis bleef ze nog op 14.15 steken. Goed voor de 21ste plek. Eén plek hoger staat Hanne Maudens, sinds Götzis de tweede beste Belgische heptatlete aller tijden na Thiam. Zij finishte in 14.04, vier honderdsten boven haar PR (14.00).

Terwijl Thiam zich begon op te warmen voor het hoogspringen, kroop Michael Obasuyi in de startblokken voor zijn EK-debuut op de 110m horden. Obasuyi, die zondag 19 wordt en recent vierde werd op het WK junioren, raakte de tiende horde en eindigde als zevende in zijn reeks, in 13.78. De tweede tijd uit zijn carrière en slechts drie honderdste boven zijn PR maar niet voldoende om zich te kwalificeren voor de halve finales.