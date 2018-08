Straf lijstje: overzicht van alle finales die de aflossingsploeg 4x400m op kampioenschappen liep sinds 2008 TLB

Bron: Belga 2 EK Atletiek Een overzicht van alle finales die de Belgische 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen heeft afgewerkt op grote kampioenschappen (EK, WK, Olympische Spelen) sinds de Spelen van 2008 in Peking.

2008

Olympische Spelen Peking - 5e

3:00.67 in reeksen (Cédric Van Branteghem, Jonathan Borlée, Arnaud Ghislain, Kevin Borlée)

2:59.37 (BR) 5e in finale (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Cédric Van Branteghem, Arnaud Ghislain)

2009

WK Berlijn - 4e

3:02.13 in reeksen (Antoine Gillet, Cédric Van Branteghem, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

3:01.88 4e in finale (Antoine Gillet, Kevin Borlée, Nils Duerinck, Cédric Van Branteghem)

2010

WK indoor Doha - 2e

3:08.84 in reeksen (Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

3:06.94 2e in finale (Cédric Van Branteghem, Kevin Borlée, Antoine Gillet, Jonathan Borlée)

EK Barcelona - 3e

3:03.49 in reeksen (Antoine Gillet, Cédric Van Branteghem, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

3:02.60 3e in finale (Arnaud Destatte, Kevin Borlée, Cédric Van Branteghem, Jonathan Borlée)

2011

EK indoor Parijs - 3e

3:06.57 3e in finale (Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

WK Daegu - 5e

3:00.71 in reeksen (Antoine Gillet, Jonathan Borléee, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

3:00.41 5e in finale (Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Nils Duerinck, Kevin Borlée)

2012

EK Helsinki - 1e

3:05.29 in reeksen (Nils Duerinck, Antoine Gillet, Jente Bouckaert, Kevin Borlée)

3:01.09 1e in finale (Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Jente Bouckaert, Kevin Borlée)

Olympische Spelen Londen - 6e

3:01.70 in reeksen (Nils Duerinck, Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Kevin Borlée)

3:01.83 6e in finale (Kevin Borlée, Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Michael Bultheel)

2013

EK indoor Göteborg - 4e

3:07.98 4e in finale (Antoine Gillet, Kevin Borlée, Arnaud Ghislain, Tim Rummens)

WK Moskou - 5e

3:00.81 in reeksen (Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée)

3:01.02 5e in finale (Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Will Oyowe, reserve)

2014

World Relays Nassau (Bah) - 7e

3:02.79 in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Julien Watrin, Kevin Borlée)

3:02.97 7e in finale (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Julien Watrin, Kevin Borlée)

EK Zürich - 7e

3:03.83 in reeksen (Julien Watrin, Antoine Gillet, Michael Bultheel, Kevin Borlée)

3:02.60 7e in finale (Julien Watrin, Stef Vanhaeren, Michael Bultheel, Kevin Borlée)

2015

EK indoor Praag - 1e

3:02.87 (BR/ER) 1e in finale (Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée)

World Relays Nassau - 3e

3:02.41 in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Julien Watrin, Kevin Borlée)

2:59.33 (BR) 3e in finale (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Julien Watrin, Kevin Borlée)

WK Peking - 5e

2:59.28 (BR) in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Kevin Borlée)

3:00.24 5e in finale (Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée, Antoine Gillet)

2016

WK indoor Portland - 6e

3:07.39 in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée)

3:09.71 6e in finale (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée)

EK Amsterdam - 1e

3:03:15 - 4e tijd in de reeksen (Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée, Julien Watrin)

3:01.10 - 1e in finale (Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée)

Olympische Spelen Rio de Janeiro - 4e

2:59.25 (BR) - 3e tijd in de reeksen (Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée)

2:58.52 (BR) - 4e in finale (Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée)

2017

EK indoor Belgrado - 2e

3:07.80 - 2e in finale (Robin Vanderbemden, Julien Watrin, Kevin Borlée, Dylan Borlée)

WK Londen - 4e

2:59.47 - 3e tijd in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée)

3:00.04 - 4e in finale (Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée)

2018

WK indoor Birmingham - 3e

3:05.22 - 2e tijd in reeksen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée)

3:02.51 (BR) - 3e in finale (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée)

EK Berlijn - 1e

3:02.55 - 4e tijd in reeksen (Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée)

2:59.47 - 1e in finale (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée)