Soufiane Bouchikhi loopt wereldtijd op de 10.000 meter, Simon Debognies haalt EK-limiet XC

04 mei 2018

08u37

Bron: Belga 22 EK Atletiek Soufiane Bouchikhi is tweede geworden op de 10.000 meter bij de prestigieuze Payton Jordan Invitational in het Amerikaanse Stanford. Hij liep naar 27:41.20. Iets verderop dook Simon Debognies met 28:25.32 ruim onder de 28:49.71 die nodig is voor het EK in Berlijn in augustus, waarvoor Bouchikhi zich vorig jaar al plaatste.

Met zijn topchrono schuift Bouchikhi op naar de zesde plaats aller tijden op de Belgische ranglijsten. Het gaat om de snelste Europese jaartijd, en de kans is groot dat hij die aan het eind van het seizoen nog altijd in zijn bezit heeft. Slechts vijf Europese atleten deden de afgelopen vijf jaar beter, waaronder de Brit Mo Farah en onze landgenoot Bashir Abdi.

Simon Debognies verbeterde met zijn tijd het Belgisch record voor beloften, dat sinds 1984 op naam stond van Raf Wyns. Ook zijn vaste trainingsmaatje Isaac Kimeli deed het uitstekend in Stanford. Kimeli, die zich twee weken geleden in Los Angeles al plaatste voor het EK in Berlijn op de 5.000 meter, ging in Stanford nog harder. Hij werd knap zevende in 13:21.09, en wordt de zevende snelste Belg aller tijden op deze afstand.

Tarik Moukrime en Jeroen D'hoedt konden niet overtuigen. Moukrime klokte 3:43.55 op de 1.500 meter, D'hoedt 8:48.49 op de 3.000 meter steeple.