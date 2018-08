Sacoor staat voor zijn eerste Memorial: "Mijn eigen naam maken, dat komt nog wel" Valerie Hardie

29 augustus 2018

08u41 0 EK Atletiek Dialoog tussen atleet Jonathan Sacoor en zijn trainer Jacques Borlée. Sacoor: "Ik wil vrijdag de Memorial lopen." Borlée: "Er komen nog kansen genoeg." Sacoor: "Kan zijn, maar je zegt altijd dat het belangrijk is om plezier te hebben." Borlée: "Oké dan. Voor één keer krijg jij je zin." Straffe kerel die Jacques Borlée zijn wil kan opleggen. Maar dat is Sacoor dan ook.

"Volgens mij heb ik sinds 2008 geen enkele editie gemist." Jonathan Sacoor vertelt het met fonkelende ogen. Hoe hij met zijn vrienden van de atletiekclub in de tribune altijd net na de finish ging zitten, in de hoop zo een of andere 'trofee' van zijn grote voorbeelden te kunnen bemachtigen. Van Kim Gevaert, Tia Hellebaut of de Borlées. Hun foto's en handtekeningen, die had hij al. Sacoor: "Eén keer - ik weet niet meer of het van Kevin of Jonathan was - heb ik een bloem gevangen. Dat ben ik nooit vergeten." En nu traint hij samen met de Borlées. "Toch wel bizar, hoor. Zij praten over Peking 2008 alsof het niet zo lang geleden was. Ik was nog maar net met atletiek begonnen toen zij al aan het presteren waren. Dat zet de zaken toch in perspectief. Zalig dat ik nu nog met hen in een team zit en medailles kan winnen."

