Robin Vanderbemden loopt EK-limiet, Jonathan Borlée en Pieter-Jan Hannes hebben nog werk

02 juni 2018

20u46

Robin Vanderbemden heeft zich op de Putbosmeeting in Oordegem geplaatst voor het EK atletiek in Berlijn op de 200 meter. Hij liep naar 20.51, de limiet stond op 20.62. Vanderbemden is al de 23e Belg die zich voor het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus, weet te kwalificeren. Jonathan en Dylan Borlée en Pieter-Jan Hannes bleven nog een eindje van hun persoonlijke records verwijderd.

Jonathan Borlée koos net als Vanderbemden voor de 200 meter in Oordegem, maar bleef steken op 21.08. Zijn persoonlijk record staat op 20.31. Vanderbemden kwam met zijn 20.51 tot op zes honderdsten van zijn persoonlijk record. Jonathan Sacoor, als enige Belg al geplaatst voor het EK op de 400 meter, stelde zijn besttijd op de 200 meter gevoelig bij van 21.63 naar 21.35. Dylan Borlée koos wel voor de 400 meter, en klokte daar een degelijke 46.06, goed voor winst. Voor Berlijn is 45.89 nodig.

Op de 400 meter bij de vrouwen en de 1.500 meter bij de mannen kwamen Camille Laus en Pieter-Jan Hannes niet in de buurt van hun respectievelijke EK-limieten. Laus liep 52.57, terwijl ze 52.22 nodig heeft. Hannes heeft 3:38.10 nodig, maar bleef steken op 3:43.91.