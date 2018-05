Philip Milanov bij eerste outdoorcompetitie meteen goed voor limiet EK atletiek XC

01 mei 2018

20u00

Bron: Belga 0 EK Atletiek Discuswerper Philip Milanov heeft in Herentals de limiet voor het EK atletiek in Berlijn geworpen. De Bruggeling kwam tot 64m09, de gevraagde afstand was 63m50.

Met 63m32 kwam Milanov bij zijn eerste poging meteen in de buurt van het minimum. Uiteindelijk was het prijs bij zijn vierde van zes beurten. Het Belgisch record van Milanov staat sinds 2016 op 67m26. Op het vorige EK atletiek, in 2016 in Amsterdam, was Milanov nog goed voor een zilveren medaille.

Eerder slaagden al negen andere Belgen erin de limiet voor het EK, van 7 tot 12 augustus in Berlijn, te realiseren. Peter Callahan (1.500m), Robin Hendrix en Isaac Kimeli (beiden 5.000m), Soufiane Bouchikhi (10.000m), Bashir Abdi (10.000m en marathon), Koen Naert (marathon), Noor Vidts, Hanne Maudens en Nafi Thiam (allen zevenkamp) gingen Milanov voor.