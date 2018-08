Obasuyi strandt in halve finales 110m horden, maar "ik liep mijn beste wedstrijd van het seizoen" TLB

10 augustus 2018

20u18

Bron: Belga 0 EK Atletiek Michael Obasuyi heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horden op de Europese atletiekkampioenschappen in de Duitse hoofdstad Berlijn.

De bijna negentienjarige Obasuyi eindigde in de eerste halve finale in 13.78 op de achtste en tevens laatste plaats, de zege was er voor Sergey Shubenkov (13.24), die als neutraal atleet in Berlijn is. Enkel de top twee van elke halve finale en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale.

Obasuyi leek donderdagvoormiddag uitgeschakeld met een zevende plaats in zijn reeks, na eveneens een chrono van 13.78. De eerste vier van de twee reeksen en de vier snelste verliezende tijden gingen door naar de halve finales. Uiteindelijk werden dat de vijf snelste verliezende tijden, waardoor Obasuyi alsnog werd opgevist.

"Dacht dat ik onder 13.75 zou zitten"

"Ik had een beter wedstrijdgevoel dan gisteren", zei een tevreden Obasuyi, die dit jaar vierde werd op het WK U20 in Tampere, na zijn race. "Ik dacht dat ik onder 13.75 zou zitten. Twee horden heb ik een beetje geschampt, maar in het algemeen was het een nette race."

Na het forfait van een rechtstreeks geplaatste halvefinalist werd de West-Vlaming alsnog opgevist voor de halve finales. "Dit kwam onverwacht. Ik had mijn zinnen al op iets anders gezet. Maar uiteindelijk kon ik snel weer op die halve finale focussen. Ik heb een goed seizoen gedraaid. Nu volgt een kleine break, ik zal hier toch even van genieten", eindigde Obasuyi, die zondag zijn 19e verjaardag viert.