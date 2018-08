Nog een gouden medaille! Koen Naert loopt iedereen in de vernieling en verovert Europese marathontitel GVS

12 augustus 2018

11u56

Bron: Belga en eigen berichtgeving 1 EK Atletiek België blijft de gouden medailles opstapelen. Koen Naert heeft zich op de marathon gekroond tot Europees kampioen. De West-Vlaming snelde op tien kilometer van de finish weg van zijn concurrenten en klaarde de klus enig fraai. Het zeventiende eremetaal voor België op deze Europese kampioenschappen over alle sporttakken heen.

“Ik heb het gevoel dat ik fysiek en mentaal echt klaar ben voor het EK”, stelde Naert voor zijn reis naar Berlijn. Met gezonde ambities kwam de West-Vlaming dus aan de start en hij loste die verwachtingen helemaal in. Heel attent liet hij zich vanaf de start meedrijven in een kopgroep van ongeveer 20 stuks. Op het uur werd die onder impuls van de Zwitser Abraham gehalveerd, maar Naert liet zich onder een loden zon niet verrassen en liep continu in positie vier van de kopgroep.

Na dertig kilometer volgde de volgende schifting. Even kwam onze landgenoot in moeilijkheden, maar hij spartelde zich door het moeilijke moment en vond opnieuw de aansluiting vooraan. Vervolgens zette hij zichzelf op kop, met Abraham en Rachid konden slechts twee opponenten zijn tempo volgen. Lang liep het trio echter niet vooraan, met een heuse tempoversnelling snelde Naert twee kilometer later weg van zijn twee naaste belagers. Wat water over het hoofd en klaar voor een knappe solo van tien kilometer.

En of Naert zijn marathon goed had ingedeeld. Tien seconden werden een halve minuut, op vijf kilometer van de finish had hij zelfs een voorsprong van 50 seconden. Zijn tempo stokte ook in de slotkilometers allerminst, de gouden medaille was zo na exact 42 kilometer en 195 meter een feit. Het zeventiende Belgische eremetaal op deze Europese kampioenschappen over alle sporttakken heen, de negende Belgische medaille ooit op een EK marathon.

Moriau na diskwalificatie Kimeli: Hem nog nooit zo aangeslagen gezien"

Isaac Kimeli finishte gisteren als vijfde op de 5.000 meter op het EK atletiek in Berlijn, maar werd nadien gediskwalificeerd. Hij kwam bij de start te vroeg naar binnen. Zijn coach Tim Moriau reageerde emotioneel.

"We zijn er allebei kapot van", vertelde Moriau. "Isaac was te gretig bij de start en is te vroeg en lichtjes nonchalant over een kegeltje gestapt. Hij is absoluut terecht gediskwalificeerd. Omdat hij er geen enkel voordeel uithaalde en niemand hinder ondervond, voelt dit wel onrechtvaardig aan. Jarenlang hebben we naar een prestatie als deze toegeleefd, en nu wordt dat ons op zo'n stomme manier ontnomen. Het sportieve primeert, maar als coach denk ik ook meteen verder. Hier hangt zo veel vanaf: zijn sponsorcontract, zijn profcontract, noem maar op."

Moriau was vooral emotioneel omdat hij Kimeli zo aangeslagen aantrof na de diskwalificatie. "Zelf kan ik dit wel plaatsen, al ga ik ook passioneel met de sport om. Maar het viel me enorm zwaar om Isaac zo te zien. Hij had zijn emoties niet meer onder controle. Eerst was er pure woede en moest ik hem kalmeren, daarna viel hij huilend in mijn armen en moest ik hem troosten."

Programma

10u: marathon mannen met Koen Naert

19u10: polsstokspringen finale mannen met Arnaud Art

20u15: 5.000m finale vrouwen met Louise Carton