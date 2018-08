Nafi Thiam zet vandaag jacht op Europese titel in - Belgian Cheetahs verliezen pion YP

09 augustus 2018

07u00

Bron: Belga 1 EK Atletiek Vandaag gaat Nafi Thiam na olympisch goud en de wereldtitel op zoek naar het belangrijkste eremetaal op het EK atletiek in Berlijn.

De zevenkamp van Thiam begint om 10u21 met de 100m horden, even voordien ook gelopen door Hanne Maudens en Noor Vidts. Vanaf 11u05 staat het hoogspringen op het programma voor de drie Belgische meerkampsters. In de avondsessie volgen nog het kogelstoten (19u15) en de 200m (20u30).

In de ochtendsessie proeven Michael Obasuyi (10u55) en Eliott Crestan (11u51) voor het eerst op Europees topniveau van respectievelijk de 110m horden en de 800m.

Om 19u32 probeert Eline Berings op de 100m horden door te stoten naar de finale, die om 21u50 geprogrammeerd is.

Bram Ghuys werkt vanaf 19u30 de kwalificaties van het hoogspringen af. Twintig minuten later is het de beurt aan Camille Laus en Cynthia Bolingo Mbongo in de halve finales van de 400m.

Dylan Borlée, Sacoor, Vanderbemden en Watrin lopen in reeksen voor Belgian Tornados

Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden en Julien Watrin zullen vrijdag voor de Belgian Tornados lopen in de reeksen van de 4x400m op het EK atletiek in Berlijn. Sacoor, Vanderbemden en Watrin waren sinds woensdag al zeker van hun plek in het team. Donderdag bevestigde coach Jacques Borlée aan Belga dat Dylan de vierde Tornado wordt.

Na afloop van de halve finales van de 400m, waarin Kevin, Jonathan en Dylan Borlée gisteravond aantraden, hakte Jacques Borlée de knoop door wie van die drie in de reeksen voor het aflossingsteam zal aantreden. Dat wordt dus Dylan, die zich niet voor de finale van de individuele baanronde wist te kwalificeren. Jonathan en Kevin slaagden daar wel in.

Vanderbemden strandde gisteravond in de halve finales van de 200m. Sacoor, die medio juli de wereldtitel bij de U20 veroverde, en Watrin komen individueel niet in actie in Berlijn.

Belgian Cheetahs kunnen niet rekenen op geblesseerde Van Puyvelde

Het EK atletiek is voorbij voor Margo Van Puyvelde, die sukkelt met een stressfractuur aan de voet. "Voor de 4x400m-ploeg is dit uiteraard een aderlating", zo meldt Max De Vylder, High Performance Manager bij de Vlaamse Atletiekliga.

Van Puyvelde zou in Berlijn normaal gezien de startloopster zijn van de Belgian Cheetahs. Zij komen vrijdag vanaf 13u40 in actie in de reeksen. Gisteren liet Van Puyvelde door haar blessure verstek gaan voor haar halve finale van de 400m horden.