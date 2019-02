Nafi Thiam lucht haar hart na gedoe rond foute shirt en chantage door eigen federatie: “Huilen, huilen… emotioneel was ik kapot”





Valerie Hardie

23 februari 2019

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Atletiek Nafi Thiam (24) is geen atlete die uit eigen beweging de spotlights opzoekt, dus wanneer ze de pers dan toch uitnodigt, dan is daar een goede reden voor. Gisteren was dat om haar hart te luchten: “De dreigementen van mijn eigen federatie hadden me het EK-goud kunnen kosten.”

Zes maanden deed Nafi Thiam er het zwijgen toe en beet ze op haar lip. En eigenlijk was ze ook niet van plan te praten over wat haar op het EK in ­Berlijn is over­komen, ware het niet dat de Belgische atletiekfederatie (KBAB) de affaire zélf oprakelde door een gedragscode op te stellen voor het EK indoor in Glasgow dat geen énkele atleet met gezond verstand zal ondertekenen. Volgens de KBAB is dat (wurg)contract noodzakelijk om een herhaling van het EK te voorkomen.

