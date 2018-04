Nafi Thiam blikvanger op Diamond League in Parijs Valerie Hardie

20 april 2018

12u58 0 EK Atletiek De Diamond League-meeting van Parijs heeft er een blikvanger bij: Nafi Thiam zal op 30 juni meedoen aan het hoogspringen in het Stade Charléty. Ze deelt de affiche met andere grote namen uit de atletiek zoals de Franse olympische decatlonkampioen Kevin Mayer en de nieuwe Amerikaanse sprintsensatie Cristian Coleman.

Het zal voor Nafi Thiam pas de eerste keer dat ze zich aan een Diamond League-meeting in het buitenland waagt. In België was ze wel al vier keer de publiekstrekker voor de Memorial Van Damme. Telkens koos ze voor het hoogspringen en dat zal ze op 30 juni ook in Parijs doen, in de zevende manche van de prestigieuze Diamond League. Thiams persoonlijk record in het hoogspringen bedraagt 1m98.

De organisatie kondigde haar komst met de nodige trots aan op haar website. "Naast Mayer is ook de andere grote naam uit de meerkamp present. Atlete van het Jaar 2017 Nafi Thiam zal het in het hoogspringen opnemen tegen wereldkampioene Maria Lasitskene, en dat belooft één van de hoogtepunten van de avond te worden."

Nafi Thiam begint haar outdoorseizoen op 12 mei met de interclubcompetitie in Dampicourt. Ook de Hypomeeting in Götzis in het weekend van 26 en 27 mei - de zevenkamp waar de 23-jarige atlete vorig jaar haar PR en derde beste prestatie aller tijden ooit van 7.103 punten haalde - staan op haar agenda. Het belangrijkste doel, dat volgt pas in augustus, met het EK in Berlijn.