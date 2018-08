Nafi Thiam blikt daags na Europese titel terug: "Een feestje? Laat bij de dopingcontrole, ja" Valerie Hardie

11 augustus 2018

14u36

Bron: Eigen berichtgeving 2 EK Atletiek Na goud op de Spelen en op het WK mag Nafi Thiam zich nu ook Europees kampioene noemen. Dat vraagt om een feestje, of niet soms? "Een feestje? Ik zat tot heel laat vast bij de dopingcontrole en daarna was het nog zoeken om wat te kunnen eten. En ik had zin om te slapen."

Maritim Hotel, dat is waar de Belgen tijdens het EK logeren in Berlijn. Op wandelafstand van de Potsdamer Platz, die tot 1989 in twee werd gesneden door de Berlijnse muur. Dat verleden is nu even niet besteed aan Nafi Thiam - zij schreef gisteren haar eigen geschiedenis. Ze tekende voor een grandslam - het drieluik olympisch- wereld en Europees goud - dat in de zevenkamp tot nu toe alleen was voorbehouden aan iconische atletes zoals Carolina Klüft en Jessica Ennis.

En nu ook aan Nafissatou Thiam. "Ik ben gelukkig uiteraard," zegt de 23-jarige Naamse. "Niét omdat ik mijn eerste Europese titel won maar omdat het een titel is. Stel dat het een wereldtitel was, dan zou ik niet minder tevreden zijn geweest omdat ik die al eens won. Elk jaar moet je fysiek én mentaal klaar zijn om te presteren, dat maakt het soms vermoeiend. Als er geen WK is, dan is er een EK. Eén jaar, dat is echt niet lang. Je probeert altijd om elk kampioenschap beter te zijn, maar één jaar is een korte periode om te verbeteren. Je kan nooit op lange termijn denken. Terwijl de Amerikanen dat wel kunnen. Zij kunnen hun doelen op twee jaar stellen, voor de WK's. Bovendien is de zevenkamp zijn heel Europees getint, dat is van hetzelfde niveau als een WK. Ik scoorde hier beter dan vorig jaar op het WK in Londen, dat was nodig anders had ik geen goud gepakt."

Vorig jaar op het WK leed je onder de druk maar nu ging het beter, zei je. Hoe leg je dat uit?

"Ik bedoel dan vooral vóór de competitie want eens je op de piste staat is de stress net hetzelfde - maximaal dus. (lacht) Ik denk dat de omgeving veel uitmaakt. Vorig jaar waren met niet velen en kwam ik van de eerste dag al in competitie uit. Ik lag alleen op de kamer. Het ontspant me om de kamer te kunnen delen met een andere atlete, om wat te kunnen tetteren, om aan wat anders te kunnen denken. Cynthia Bolingo (400m loopster, red.) is een goede vriendin van me. Ik snapte wel niet waarom ze het hotel zo hermetisch afsloten. Als je naasten in de stad logeren, dan kan je ze vijf minuutjes buiten zien of zo. Dat vond ik toch jammer. Elke atleet heeft toch graag wat afleiding."

Op dit EK greep je terug naar je oude aanloop bij het speerwerpen. Ga je nu toch terugkeren naar de langere aanloop?

"Ja, dat is het plan want alleen zo ga ik nog verder kunne gooien. Maar ik zeg het toch: één jaar is heel kort om nieuwe zaken op punten te kunnen stellen. Als zevenkampster moet ik nog op zes andere proeven trainen, ik kan niet al mijn tijd in het speerwerpen steken. In de winter is het te koud, dan kan ik niet smijten of op de aanloop trainen. Dat maakt dat de tijd heel beperkt is en dat het zelfs niet zeker is dat ik die langere aanloop volgend jaar al zal beheersen."

Heeft Katarina Johnson-Thompson, die je toch het vuur aan de schenen legde, je hier verbaasd?

"Ja en nee. We weten al jaren welk potentieel ze heeft. Hier heeft ze duidelijk beterschap getoond in het kogelstoten en speerwerpen terwijl ze in de loop- en springnummers al uitzonderlijk was. Ze haalt 1m98 in het hoogspringen, 6m90 bij het verspringen, loopt rond 22.80 op de 200m en rond 13.30 op de 100m horden - als ze zich dan kan verbeteren op haar sterke punt, kan ze heel sterk zijn."

Heb je graag dat een atlete je zo op de hielen zit of vind je het niet erg om wat meer op je gemak te zijn en meer punten voor te tellen?

"Alsof ik daar een keuze in heb. (lacht) Het was geen makkelijke competitie en winnen is nooit makkelijk. Maar ik was nooit bang dat een ander meisje sterker zou zijn. Mocht dat zo zijn, dan is dat zo maar hier was ik de beste."

Bij het speerwerpen stond je met de rug tegen de muur. Die derde poging was alles of niets. Wat gaat er dan door je heen?

"Wat ik al zei: of het nu goud, zilver of brons was, ik wilde de competitie zonder spijt afsluiten. Als je alles geeft wat je kan maar het komt er niet uit, dan heeft het geen zin om te janken. Ik was vastberaden om de tweede dag tot het uiterste te gaan zodat ik nergens spijt van kon hebben. Dat vind ik het belangrijkste: als je er zo hard voor werkt en je sluit een competitie met het gevoel af van 'ik had dít of dàt kunnen doen', dat is echt het ergste. Ik kon nu echt niets meer doen dan ik heb gedaan."

Dus geen spijt dat je 'maar' 1m91 sprong?

"Dat is sport, je kan niet kiezen. 't Is niet alsof ik op een kampioenschap aankom en zeg: 'Nu ga ik eens 1m98 springen'. Neen, ik train en soms komt het eruit, soms niet. Ik had net zo goed maar 6m45 kunnen verspringen of 53m bij het speerwerpen... Hoe kan ik spijt hebben als ik alles heb gegeven?"

Je begon die 800m met een voorsprong van 13 seconden. Je hield er drie over aan de meet. Hoe doe je dat om je niet te misrekenen tijdens de race?

"Drie seconden is veel, hé. Ik tel niet maar je voelt je ritme, je weet met welke snelheid je aan het lopen bent. Ik ken ook haar persoonlijk record en wist dat het moeilijk was om dat te verbreken op een EK. Ik kon raden welke tijd ze ongeveer zou lopen en ik stak zelf een tijd in mijn hoofd dat ik mogelijk achtte. In Götzis liep ik 2:18, zonder motivatie, dus dacht: dan moet KJT al 2:05 lopen en dan lukt haar nooit. Ik keek niet waar zij liep, je kan geen afstand inschatten. Ik keek vooral naar mijn eigen race. Bovendien heeft een Zwitserse me even aangetikt, ze kwam zich nadien verontschuldigen."

Jij won het EK, zeilster Emma Plasschaert won het WK en gymnaste Nina Derwael het EK voor nul euro prijzengeld. Wat vind je daarvan?

"Bwa, het begint met de mediatisering van de sport die veel beter kan. Als je sporten zoals atletiek, zeilen of turnen niet beter in de aandacht brengt, dan is het voor hun atleten ook niet makkelijk om goed hun boterham te verdienen. Neem nu het voetbal: hoeveel betalen zenders niet om dat op tv te brengen? Zo trek je ook meer sponsors aan. Het is normaal dat hun federaties dan meer geld krijgen en hun atleten meer premies kunnen betalen. Ik ben zeker niet jaloers op het voetbal - we hebben echt een fantastische ploeg - maar andere sporten zouden ook meer in belangstelling moeten komen. Raar dat je die vraag stelt want je leest elke dag tien pagina's over voetbal en dan staat er ergens nog een klein kadertje over atletiek of zeilen. Dus dat mag je niet verbazen. En goede atleten zijn er genoeg. Gisteren haalden we op één avond drie medailles binnen."

Jacques Borlée stelde zich op zijn facebook de vraag: 'Waarom er geen huldiging voor onze atleten op de Grote Markt zoals de Rode Duivels?' Lijkt je dat wat?

(lacht) "Why not? Eerlijk, ik weet niet of er veel volk zal opdagen."

We zeiden het al: het regende al medailles bij de vrouwen. Dat wordt lastig kiezen straks bij het referendum van Sportvrouw straks.

"Ik ben blij dat jullie het mogen doen. (lacht) Dat is jullie probleem. Alle atleten trainen hard en je kan alleen bewondering voor hun prestaties hebben want als topsporter weet je welke opofferingen dat vraagt, hoeveel uren training. Voor ik naar hier kwam, heb ik nog naar het EK artistieke gymnastiek gekeken en ik moet zeggen: wauw. Dat maakte indruk. Die gymnastes doen oefeningen die ik van mijn leven niet zou kunnen (lacht). Emma heb ik niet gezien omdat ik zelf bezig was maar dat is ook geweldig."

