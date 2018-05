Nafi Thiam blijft op schema Europees record Valerie Hardie

27 mei 2018

12u40 0 EK Atletiek Met een score van 4.056 punten na vier proeven zat Nafi Thiam gisteren op schema om haar eigen PR van 2017 (7.013 ptn) én het Europese record van Carolina Klüft (7.032 ptn) uit 2007 te verbeteren. Vandaag hervat de 23-jarige zevenkampster in Götzis. U kan hier volgen of ze opnieuw geschiedenis zal schrijven.

Verspringen - 6m62

27 graden en wind in de rug: als dat geen goede omstandigheden zijn om ook in het verspringen toe te slaan. En Nafi Thiam laat de uitgelezen kans niet liggen. Bij haar eerste poging is al duidelijk dat ze de inspanningen van gisteren goed heeft verteerd: 6m47 (+ 1,1 m/s). Niet slecht maar vorig jaar sprong ze 6m56 in Götzis. Dat moet dus beter en bij de tweede poging trekt Thiam de registers helemaal open. Ze landt op 6m62, bij een licht wind in het voordeel (0,6 m/s). Slechts één centimeter onder het Belgische record van Sandrine Hennart uit 1996 en goed voor 1.046 punten, waarmee de wereld- en olympische kampioene verder uitloopt op haar PR-schema van 2016 - 75 punten intussen al - en op dat van het Europees record: 55 punten. Uiteraard blijft Thiam met 5.158 punten ruim aan de leiding op de Hypomeeting: de Amerikaanse Erica Bougard volgt met 5.032 punten.

Om 14u40 staat de zesde proef op het menu: het speerwerpen. Vorig jaar smeet Thiam een monsterscore én een Belgisch record in het Möslestadion. Afwachten op ze na dat onderdeel nog steeds op schema zit.

Hanne Maudens blijft het intussen ook goed doen in Götzis. Zij staat zevende met 4.618 punten, na een sprong van 6m36 (haar PR: 6m48) in het verspringen. Bij de mannen zit Thomas Van der Plaetsen terug op schema om zijn PR van Rio 2016 te verbeteren. Ondanks een felle tegenwind van 2,6 m/s spurtte de 27-jarige tienkamper naar 14.78 op de 110m horden en bij het discuswerpen gooide hij bij zijn derde poging 44m46, toch een stuk verder dan hij op de Spelen deed (43m58). Met een score van 5.829 punten staat hij voorlopig negende in de stand en heeft hij 18 voorsprong op zijn PR-schema.