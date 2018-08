LIVE. Volg hier de Blijde Intrede van Koen Naert en de Belgian Tornados op Zaventem Redactie

13 augustus 2018

Met de Belgian Tornados pakten ze zaterdagavond goud op de 4 x 400 meter, een dag ervoor was Kevin goed voor zilver en zijn broer Jonathan brons op de individuele 400 m op het EK. Samen met Dylan, die andere Borlée-broer, en het grote talent Jonathan Sacoor zorgden zij voor nationale trots in Berlijn. Net als Koen Naert zondag: de West-Vlaming schreef zo maar eventjes de marathon op zijn naam. Reden te meer om de Belgische atletiekploeg feestelijk te ontvangen bij hun terugkomst in het land op Zaventem. Volg de Blijde Intrede van onze Belgian Tornados en Koen Naert in de video via livestream hierboven.