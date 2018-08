LIVE. Daar is Nafi! Thiam verbetert PR in kogelstoten en wordt stevig leider - Berings grijpt naast finale op horden met vijf duizendsten van seconde VH/LPB

09 augustus 2018

19u30 10 EK Atletiek Zet Nafi Thiam vandaag een eerste belangrijke stap naar haar eerste Europese titel? Kan hordeloopster Eline Berings vanavond naar een medaille reiken op het EK atletiek in Berlijn? U kan de prestaties van de Belgen hier op de voet volgen.

Ook Laus uitgeschakeld op 400 meter

Opnieuw een Belgische in actie in de halve finale van de 400 meter. Camille Laus eindigt net als Cynthia Bolingo zesde in 52.40, onvoldoende voor een finaleplaats.

Thiam verbetert PR in kogelstoten

Derde poging van Nafi Thiam in het kogelstoten en wat voor één! Met een worp van 15m35 verbetert ze haar persoonlijk record met zes centimeter. Thiam wordt meteen stevig leider na het kogelstoten waarin ze 884 punten sprokkelt. Met een totaal van 3.026 punten telt ze exact 100 punten meer dan haar belangrijkste concurrente, de Britse Katarina Johnson-Thompson.

Bolingo out in halve finale 400 meter

Het gaat snel in Berlijn, we krijgen opnieuw een Belgische in actie. Cynthia Bolingo staat klaar voor haar halve finale in de 400 meter. De Brusselse gaat voortvarend van start, maar valt in de laatste rechte lijn terug. Bolingo finisht als zesde in 51.92 en is uitgeschakeld.

Berings sneuvelt met vijf duizendsten in halve finale

Het is tijd voor Eline Berings in de halve finale van de 100 meter horden. Onze landgenote komt uitstekend uit de startblokken, maar valt in het tweede deel van de race wat terug. Berings eindigt vierde in een tijd van 12.94, de tweede verliezende tijd van alle deelneemsters. Daarmee kan ze alsnog opgevist worden voor de finale, maar het mag helaas niet zijn. De Poolse Koleczek loopt in de derde halve finale exact dezelfde tijd: 12.94. Dan komt het op de duizendsten aan en die zijn in het voordeel van de Poolse. Exit Berings, die vijf duizendsten trager was.

Thiam virtueel weer op kop na eerste poging in kogelstoten

In Berlijn is het kogelstoten van start gegaan, het derde nummer in de zevenkamp bij de vrouwen. De eerste poging van Nafi Thiam is meteen een goeie, ze komt tot 14m81. Concurrente Katarina Johnson-Thompson moet het bij haar eerste worp met een stuk minder doen: 12m59. Dat betekent dat Thiam in de virtuele rangschikking de eerste plaats overneemt van de Britse.

Onweer gooit mogelijk roet in het eten

Door aangekondigd onweer kunnen de vanavond geplande medailleceremonies op het EK atletiek in Berlijn niet doorgaan, zo kondigt de organisatie aan. Die huldigingen vinden het hele toernooi plaats op de Breitscheidplatz.

De avondsessie in het Olympisch Stadion gaat voorlopig wel zoals gepland door. "Al kunnen de competities, door het weer, uitgesteld worden", zo klinkt het. "De veiligheid van de atleten, de toeschouwers en alle andere bij het evenement betrokken personen is het belangrijkst bij de beslissingen die we nemen."

In het Olympisch Stadion gaat de avondsessie om 19u15 van start met het kogelstoten in de zevenkamp, met Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts.

Nafi Thiam maakt het zich lastig

1m91 in het hoogspringen: dàt zijn we van Nafi Thiam niet meer gewend. Ze won er, samen met Katarina Johnson-Thompson weliswaar de proef mee en rukte ook op naar de tweede plaats in de tussenstand, maar het is van Götzis 2016 (1m89) geleden dat de 23-jarige Naamse in een zevenkamp nog zo'n 'bescheiden' hoogte haalde. In een kampioenschap bleef ze op het WK in Peking op 1m84 steken. Maar in Rio ging ze nog over 1m98 en op het WK in Londen over 1m95. Eind mei vestigde ze in Götzis nog een wereldrecord in de heptatlon met een sprong over 2m01. Het laat zich raden dat, na een matige tijd op de 100m horden (13.69), Thiam met een totaal van 2.142 punten ver achter ligt op het schema van haar persoonlijk record: 140 punten al.

Thiam maakt het zich zo ook lastig in haar missie om de 'grandslam' te winnen: na olympisch en wereldgoud nu ook goud winnen op het EK. Ze zal sterk voor de dag moeten komen in de werpnummers - het kogelstoten vandaag en het speerwerpen morgen - en op niveau moeten presteren in het verspringen en op de 200m om haar kansen op de Europese titel gaaf te houden. Katarina Johnson-Thompson leidt na twee proeven met 2.193 punten, Katerina Cachova volgt als derde met 2.122 punten.

Noor Vidts, die op de 100m horden met een beste seizoenstijd begon van 14.08, zette in Berlijn ook haar beste prestatie van het jaar neer: 1m79. Zij schoof daarmee op van de 21ste naar de 14de plek, met 1.933 punten. Hanne Maudens bleef met 1m73 dan weer een stuk onder haar PR van 1m80, maar blijft wel 20ste in de stand, met 1.864 punten.

Obasuyi heropgevist op 110 meter horden

Michael Obasuyi, recent vierde op het WK junioren, raakte bij zijn EK-debuut in eerste instantie niet verder dan de eerste ronde op de 110 meter horden. Obasuyi, die zondag 19 wordt, raakte de tiende horde en eindigde als zevende in zijn reeks, in 13.78. De tweede tijd uit zijn carrière en slechts drie honderdsten boven zijn PR maar niet voldoende om zich te kwalificeren voor de halve finales. "Daar baal ik niet van", zei Obasuyi. "Het ritme lag hoog voor een 18-jarige. Eén grote fout heeft me heel wat tijd gekost. Ik ben blij dat ik hier heb mogen lopen. Het was een fantastische belevenis. Mijn coach Patrick Himschoot heeft me gezegd dat ik er moest van genieten en dat heb ik dan ook gedaan."

Later op de dag kreeg hij evenwel goed nieuws: de Fransman Ludovic Payen zegde af voor de halve finales en Obasuyi werd zo heropgevist.

Crestan sneuvelt op 800 meter

Ook voor Elliott Crestan zit het EK er na reeksen al op. Op de 800 meter finishte de Naamse atleet, die op het WK voor junioren nog brons won, als zesde in de snelste reeks, maar zijn tijd van 1:47:35 volstond niet om zich te kunnen kwalificeren voor de halve finales. "Ik ben redelijk tevreden na een race waarin er tamelijk snel werd gestart. Ik kreeg het lastig na de eerste ronde en in de laatste 300m ging het ook heel hard. Ik heb gevochten in het slot om er toch enkelen achter me te laten. Ik wou echt niet op de laatste plek eindigen."