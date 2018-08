Krijgen atleten nu ook huldiging op Grote Markt in Brussel? Memorial huldigt alvast álle Belgen die dit jaar al op een EK- of WK-podium stonden

13 augustus 2018

Jacques Borlée zit nooit om een idee verlegen. Toen hij zich op Facebook afvroeg waarom de Belgische atleten geen huldiging kunnen krijgen op de Grote Markt van Brussel, in navolging van de Rode Duivels, kreeg hij een telefoontje van Wilfried Meert. De organisator van de Memorial Van Damme vindt het een nog beter idee om niet alleen de atleten te eren die nu op het EK atletiek een medaille wonnen, maar ook alle andere 'olympische' sporters die dit jaar al op een EK- of WK-podium stonden. Dus ook pakweg baanwielrenner Kenny De Ketele (zilver in de puntenkoers), zeilster Emma Plasschaert (wereldkampioene in de Laser Radial) en judoka Toma Nikiforov (EK-goud -100 kg in april). Afspraak op vrijdag 31 augustus. In 2016 deed de Memorial al eens zoiets toen alle medaillewinnaars van Rio uitgenodigd werden voor een ererondje in het Koning Boudewijnstadion.