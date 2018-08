Koen Naert na triomftocht in marathon: "Financieel binnen? Na mijn carrière toch weer verpleegkundige" YP

13 augustus 2018

16u39

Bron: Belga 1 EK Atletiek Koen Naert is overweldigd door wat er na zijn gouden medaille in Berlijn allemaal op hem afkomt. "Ik zal de beelden thuis nog eens moeten bekijken om te beseffen wat ik gisteren heb uitgespookt. Als ik die beelden heb gezien, zal het besef iets meer komen. Momenteel weet ik het nog allemaal niet zo goed", verklaarde de marathonwinnaar van het EK in Berlijn vandaag bij zijn aankomst op de luchthaven van Zaventem.

Voor hij zich in zijn zetel neervlijt, zal Naert de loopschoenen nog eens aantrekken. "De vermoeidheid valt mee, al voel ik natuurlijk wel dat ik een marathon heb gelopen. Vanavond zal ik een halfuurtje loslopen om die stijfheid uit de spieren te krijgen. Daarna volgen drie weken relatieve rust, waarin ik zal proberen enkele kilootjes bij te komen. Ik sta momenteel heel scherp, ik wil graag weer een kilootje of drie bijkomen."

Naert werd op de luchthaven door zijn familie verwelkomd. "Het is fantastisch dat ze hier zijn, het is toch een heel belangrijk moment in mijn carrière. Ik denk dat mijn zoontje Finn blij was me terug te zien. Ik denk niet dat ik op financieel vlak binnen ben na het winnen van deze marathon. Maar dat hoeft ook niet: ik wil na mijn carrière gewoon terug gaan werken als verpleegkundige", aldus de 28-jarige Roeselarenaar. Ook de Waalse topsportfederatiewil hij na deze Europese titel gewoon trouw blijven: "Ik zit goed waar ik zit. Ik krijg heel veel respect van de Waalse federatie, dat vind ik heel belangrijk. Ik krijg er ook veel vrijheid."

Dat hij dat respect niet kreeg bij Topsport Vlaanderen, wil Naert niet gezegd hebben. "Daar was het een beetje anders. Ik voelde daar wel iets meer druk, maar dat is nu eenmaal het beleid dat ze daar volgen. Ik neem er alleszins niemand iets kwalijk. De keuzes zijn gemaakt, de mensen konden daar toen niet weten wat er in Berlijn zou gebeuren." De felicitaties van Vlaams minister van sport Philippe Muyters, die op sociale media heel wat kritiek oogstten, nam Naert dus dankbaar in ontvangst. "Ik heb zeker geen probleem met hem."