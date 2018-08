Jonathan Borlée past voor Memorial: "Heeft geen zin om aan 40 procent te lopen" Valerie Hardie

15u32 1 EK Atletiek Geen Jonathan Borlée vrijdag op de Memorial Van Damme. De 30-jarige atleet, die nog brons won op de 400m op het EK, sukkelt met de hamstrings. "Het heeft geen zin om aan 40 procent te lopen."

De Borlée's zijn trouwe klanten op de Memorial Van Damme. De Brusselse meeting is meestal de feestelijke afsluiter van hun seizoen. Dat was ook dit jaar het plan, met de vier Belgian Tornados als headliners op de 400m: Dylan, Kevin en Jonathan Borlée, plus juniorenwereldkampioen Jonathan Saccoor, die ernaar uitkeek om eens tégen de broers te spurten.

Jonathan Borlée meldde vandaag evenwel dat hij forfait geeft voor de 400m van vrijdag. "Ik merk dat mijn vorm in een dalende lijn zit", legde hij uit. "Ik voel dat er veel spanning op mijn spieren zit en dat mijn hamstrings me hinderen. Ik kon niet trainen zoals ik het wilde en ik ben geen honderd procent. In die omstandigheden heeft het weinig zin om te lopen. Ik wil geen risico op een blessure nemen of mijn jaar met een slechte chrono afsluiten. Uiteraard had ik de Memorial graag gelopen, dat is altijd een feest voor ons. Zeker nu, na mijn individuele zilver en goud met de 4x400m."

Of hij nog heeft kunnen genieten van zijn medailles in Berlijn? Hij glimlachte: "Als atleet kijk je altijd vooruit. Dat heeft als nadeel dat je soms niet genoeg van je prestaties kan genieten maar als voordeel dat je mislukkingen sneller achter jou kan laten. Maar het zijn niet de medailles op zich die maken dat ik elke dag hard wil trainen, dat verandert niets aan mijn ingesteldheid. In Berlijn wilde ik het graag goed doen, ook omdat ik besefte: elk EK kan mijn laatste zijn. Het was geen makkelijk jaar omdat ik me in de aanloop aan mijn elleboog blesseerde. Het is niet leuk om elke dag te moeten trainen als je geen honderd procent bent. Maar ik had het geluk dat ik mijn beste vorm haalde op het juiste moment."

Daarna kwam onvermijdelijk de terugslag en dat heeft beslist wel een impact gehad op zijn fysieke vorm, zei hij nog. "Ik ben twee maanden fysiek tot het uiterste gegaan. Ik wist dat ik geen minuut kon verliezen om klaar te raken voor het EK. De druk was enorm. Na vier races op het EK kwam er uiteraard de vermoeidheid bij en dat speelt nu zeker ook een rol. Ik kan gewoon de energie niet meer vinden, vandaar mijn beslissing om niet aan te treden vrijdag."