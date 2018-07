Jonathan Borlée en Louise Carton grijpen strohalm en mogen naar EK atletiek, Zagré kan zich niet kwalificeren Valerie Hardie

21 juli 2018

21u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Atletiek Goed nieuws en slecht nieuws op de Nacht van de Atletiek in Heusden. Eerst het goede: Jonathan Borlée en Louise Carton kwalificeerden zich voor het EK atletiek in Berlijn. En dan het slechte: hordenloopster Anne Zagré deed dat niet en mist zo voor het eerst een belangrijk kampioenschap.

Woensdag, tijdens de meeting van Luik, huilde Anne Zagré nog tranen met tuiten toen ze met een tijd van 13.21 net naast een EK-ticket (13.12) greep op de 100m horden. Vanavond niets van dat. De 28-jarige Brusselse finishte pas als vijfde, in 13.37, maar ze leek zich er nog makkelijk mee te verzoenen dat ze het EK zal missen. Terwijl Zagré intussen toch een vaste waarde is bij de Belgen. Ze was er bij op de EK's van 2010, 2012, 2014 en 2016 en stond drie keer zelfs in de finale van de 100m horden. Ook op de WK's van 2011, 2013, 2015 en 2017 en op de Spelen van 2012 en 2016 tekende Zagré present.

Op 18 juli 2015 knalde ze in het stadion De Veen zelfs naar het nationale record (12.71), dat nog steeds op haar naam staat. Maar daar bleef Zagré vanavond ver van verwijderd. "Woensdag was ik zo ontgoocheld omdat er meer inzat", legde ze uit. "Ik raakte een horde, ik maakte foutjes. Vandaag zat het er nooit in. Ik geloofde dat het minimum voor het EK nog mogelijk was, maar ik raakte nooit in het juiste ritme. 't Is lastig om uit te leggen."

Zo heel lastig is dat anders niet: de Brusselse sukkelt al maanden met pijn aan de hamstrings. Ze kon nooit ongehinderd trainen of spurten aan honderd procent. "Ik voelde de pijn als ik in mijn bed lag of als ik wandelde, ik was zelfs bang om me op te warmen." Op haar instagram postte ze voor de meeting dat Heusden haar laatste poging zou zijn om zich te kwalificeren, maar daar zal ze nu nog even over nadenken. Mogelijk treedt ze zaterdag nog aan in Ninove, voor de deadline op maandag afloopt: "Het zal van de pijn afhangen." (lees hieronder verder)

Vijfde EK voor Jonathan Borlée

Beter verging het gelukkig Jonathan Borlée, met een PR van 44.43 de snelste Belg ooit op de 400m. Al negentien keer dook hij onder de grens van 45 seconden maar dit jaar leek de limiet van 45.89 voor hem een lastige klus te zijn. Al zat een breuk in zijn onderarm daar voor veel tussen. De 30-jarige Brusselaar zag zijn voorbereiding verstoord: vanavond was hij pas aan zijn tweede 400m van het seizoen toe. In Barcelona finishte hij pas in 46.27 en woensdag in Luik zei hij nog - na een ongewone 300m - dat het gevoel niet goed zat.

Met de steun van Kevin Borlée - die trok op het BK zijn jongere broer Dylan ook al over de EK-meet - redde Jonathan het toch en hij won zelfs in 45.57. Hij mag zo zijn koffers nemen voor zijn vijfde EK. "Ik heb er me nooit zorgen gemaakt dat het mis zou gaan", zei hij. "Ik wist dat ik er de benen voor had. Alleen waren het hier geen makkelijke omstandigheden, met een fel draaiende wind - die kon me in de laatste rechte lijn nog afremmen, vreesde ik."

Overbodige vrees, maar als Jonathan Borlée op het EK individueel wil meespelen, dan zal het toch nog een stuk sneller moeten. "Ik besef dat ik niet de grote favoriet zal zijn op het EK", reageerde hij. "Maar ik ga toch het uiterste geven. Ik voel dat ik nu op het juiste spoor zit en dat voelt goed aan. Woensdag had ik de indruk dat ik niet wist wat ik moest doen, vandaag heb ik toch vertrouwen opgedaan." Mogelijk zal Jonathan Borlée zich nog één keer testen voor het EK. (lees hieronder verder)

Ook Carton pakt EK-ticket

Nog geen uurtje later kwam er nog een ticket voor het EK uit de lucht gevallen, nummertje 36 voor de Belgen intussen al. Louise Carton finishte op de 5.000m als 17de in 15:33.25, onder het EK-minimum van 15:36.42, goed voor haar derde beste chrono. Voor de 24-jarige Oostendse wordt het haar eerste EK als senior. "Eerlijk gezegd wordt dat EK een bijzaak voor mij", bekende Carton. Voor haar stond haar race gisteren vooral in het teken van een 'comeback'. In 2015 won Carton nog de Gouden Spike als beste belofte en een jaar later won ze de verkiezing van Belofte van het Jaar, voor turnster Nina Derwael. Opvallend, maar Carton kraakte.

Carton vertelde dat ze zichzelf te veel druk oplegde en ook niet kon omgaan met de grote verwachtingen van de buitenwereld. Mentaal en fysiek - eindeloze rugproblemen en overtraind - ging ze eronder door. Met de hulp van een sportpsycholoog en na een pauze van twee maanden klom ze uit het dal. "Naar mijn gevoel zat ik heel diep. Ik heb zelfs getwijfeld om te stoppen, maar gelukkig zei mijn omgeving dat ik niet in staat was om op zo'n moment zo'n belangrijke beslissing te nemen."

Carton beet op haar tanden. Niet makkelijk, want tijdens de winter sukkelde ze met de enkels. Weer een verstoorde voorbereiding, die maakt dat ze lang niet staat waar ze zou moeten staan. "Ik moet realistisch zijn: de toptijden, die zullen voor volgend seizoen zijn. Ik heb gewoon genoten dat ik er weer sta, zeker als je weet van waar ik kom. Het is gewoon allemaal te snel gegaan voor mij en ik wist me daar geen raad mee. Nu kan ik dat allemaal beter kanaliseren."

Op de 5.000m ten slotte voldeed Bashir Abdi ook aan de EK-limiet (13:39.19). Hij finishte als negende in 13:19.80, net na Soufiane Bouchikhi (13:19.55), die zich eerder al verzekerd wist van een startbewijs op de 5.000m en 10.000m in Berlijn.