Gouden Thiam aangekomen in België Redactie

12 augustus 2018

16u30

Bron: Belga 0 EK Atletiek Kersvers Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam is terug in België. Ze landde deze namiddag op Brussels Airport, waar ze door de aanwezige mensen op een flink applaus werd getrakteerd. De olympisch, wereld- en Europees kampioene vertrekt nu op een deugddoende vakantie.

Thiam was zichtbaar vermoeid na het behalen van haar Europese titel op de zevenkamp. De 23-jarige atlete had geen tijd voor interviews en ging er snel vandoor om zich klaar te maken voor een periode van rust en vakantie.

De Wereldatlete van het Jaar schreef vrijdag geschiedenis, want na haar olympisch goud en de wereldtitel mocht ze nu ook op een Europees kampioenschap voor het eerst op het hoogste schavotje staan. In de zevenkampgeschiedenis slaagden eerder enkel de Britse Jessica Ennis-Hill en de Zweedse Carolina Klüft in die grand slam. "Drie jaar geleden had ik nooit gedacht die drie titels te combineren. Dit is gewoon gek!", zei Thiam vrijdag na afloop van haar zege. "Wat nu? Ik zal blijven proberen om mijn limieten op te zoeken. Elke dag probeer ik beter te worden."