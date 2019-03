GOUD! Belgian Tornados zijn nu ook Europees kampioen indoor na beklijvend duel met Spanje Valerie Hardie in Glasgow

03 maart 2019

21u32 2 EK Atletiek Op het EK indoor in Glasgow staan er voor de Belgen vanavond flink wat finales op het programma: Renée Eykens liep op de 800m naar een vierde plaats. In de zevenkamp sloot Thomas Van der Plaetsen zijn EK af met een zesde plaats in de eindstand.

Belgian Tornados zijn nu ook Europees kampioen indoor

De Belgian Tornados kozen voor hun finale op de 4x400 meter voor dezelfde volgorde als op het EK indoor 2015 in Praag. Watrin begon als startloper vanuit baan 6 en beet zich vast in de tweede positie achter de sterk gestarte Spanjaarden. Watrin gaf de stok door aan Dylan Borlée. Hij hield de tweede plaats vast, waarna Jonathan en Kevin Borléé het in die volgorde moesten afmaken. Jonathan ging over de Spanjaarden, maar moest in het slot van zijn 400 meter weer wat terrein prijsgeven. Aan Kevin om opnieuw over Spanje te gaan en het goud binnen te halen. Onze laatste loper deed dat ook, maar moest toch diep gaan om de Spanjaarden af de houden. Frankrijk finishte als derde.

Eykens grijpt net naast brons

Net geen medaille voor Renee Eykens op de 800 meter. Onze landgenote strandde op de vierde plaats in de laatste rechte lijn van haar finale op het EK indoor in Glasgow. De Antwerpse liep een sterke wedstrijd (2'03"32), maar moest in het slot nog net een Oekraïense voor laten gaan. Lyachova geep het brons voor Eykens. Het goud was voor de Britse Oskan-Clarke in 2'02"58, voor de Française Renelle Lamote (2'03"00).

“Ik heb er echt alles aan gedaan”, vertelde Eykens na afloop. “Het was knokken voor elke plaats. Vierde op een groot kampioenschap: dat had ik enkele weken geleden niet gedacht. Ik was dan ook wat nerveus voor de start van de finale, ook al mijn derde wedstrijd in evenveel dagen. Mentaal is dat lastig. Maar ik ben natuurlijk tevreden met mijn drie wedstrijden en een vierde stek is nog altijd beter dan vijfde.”

Zesde plaats voor Van der Plaetsen in zevenkamp

Na zijn offday gisteren was het vanochtend uitkijken hoe zevenkamper Thomas Van der Plaetsen de inspanningen had verteerd. Op de 60m horden leek dat mee te vallen, al kon de 28-jarige Oost-Vlaming toch geen beste seizoensprestatie afleveren. Hij finishte als tweede in zijn reeks, in 8.29, 23 honderdsten boven zijn PR en 7 honderdsten boven zijn season’s best.

Met die prestatie schoof Van der Plaetsen wel één plaatsje op, van de negende naar de achtste, in de tussenstand. Het polsstokspringen zou duidelijk maken of hij nog kon aanspraak maken op een medaille. Dat is de proef waar Van der Plaetsen op uitblinkt. Twee weken terug stelde hij zijn eigen persoonlijk record nog scherper tot 5m50 en in Glasgow hoopte hij er nog tien centimeter te kunnen bijdoen. Helaas: Van der Plaetsen raakte niet over 5m40 en bleef steken op 5m20. Met een kloof van 124 punten op de derde plek voor het slotnummer, de 1.000m, kon Van der Plaetsen een kruis trekken over het podium. Ook zijn PR van 6.259 punten was buiten bereik.

In het slotnummer struikelde onze landgenoot even bij de start, maar een valpartij kon hij nog net vermijden. Van der Plaetsen streed mee bij de eerste drie, maar zou uiteindelijk nog terugvallen naar een zevende plaats. De Gentenaar verloor daardoor ook zijn stek bij de eerste vijf. Van der Plaetsen sluit zijn EK af met een zesde plaats in de eindstand van de zevenkamp.

Met een zesde plaats bleef Van der Plaetsen onder de verwachtingen in Glasgow. “Ik voel mij niet in vorm, heb geen energie. Het ‘klikt’ niet, dat is frustrerend”, reageerde Van der Plaetsen eerder al. “Soms heb ik een offday. Het overkwam mij de afgelopen jaren verschillende keren. Ik weet niet hoe dat komt en dat is weinig motiverend. Het is frustrerend dat je niet kan tonen tot wat je in staat bent.”