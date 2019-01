Göteborg, Minsk en Silezië mikken op organisatie EK atletiek 2024 Redactie

23 januari 2019

16u24

Bron: Belga 0 EK Atletiek Het Zweedse Göteborg, de Wit-Russische hoofdstad Minsk en de Poolse regio Silezië zijn na een evaluatieprocedure door European Athletics (EA) aangeduid als kandidaat-organisatoren voor het EK atletiek in 2024. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De kandidaten uit Zweden, Wit-Rusland en Polen worden verzocht tegen juni 2019 hun volledige en finale aanvraag in te dienen. In april 2020 zal de EA-raad de organisator selecteren uit de twee sterkste bids.

Göteborg organiseerde het EK atletiek al eens in 2006, in 1999 vond het WK er plaats. Minsk ontvangt in juni van dit jaar de tweede editie van de Europese Spelen.

EA maakte niet bekend welke andere steden zich kandidaat stelden voor de EK-organisatie in 2024. Naar verluidt was het Finse Tampere eveneens geïnteresseerd.

Europese kampioenschappen in een olympisch jaar, zoals het geval in 2024, hebben een beperkter programma in vergelijking met de EK's in een niet-olympisch jaar. Het EK van 2020 vindt plaats in Parijs, na de Olympische Spelen in Tokio. EK's in niet-olympische jaren maken sinds vorig jaar deel uit van de overkoepelende Europese kampioenschappen, die in 2018 doorgingen in Glasgow en Berlijn. De organisator voor 2022 is nog niet bekendgemaakt.