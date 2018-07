Gentse hordeloopster stoomt zich op Diamond League in Monaco klaar voor EK: Eline Berings op een wolk naar Monaco Valerie Hardie

19 juli 2018

18u37 0 EK Atletiek Op haar 32ste en na twee lange revalidaties door knieblessures is Eline Berings sneller dan ooit. Woensdag op de meeting van Luik spurtte de Gentse naar 12.72 op de 100m horden. Morgen staat met de Diamond League in Monaco haar laatste afspraak voor het EK in Berlijn op haar agenda.

Veel tijd om te bekomen van de snelste race uit haar carrière - haar oude PR van 12.87 dateert van 2014 - had Eline Berings niet. Vanochtend vloog ze al richting Monaco, waar ze vrijdagavond in haar tweede Diamond League-meeting van het jaar start. In Oslo finishte ze eerder in 12.89, wat ze in Monaco in petto heeft, daar heeft ze wat het raden naar. "Het kan twee kanten uit," zegt ze met een lach. "Of ik zit nog op mijn wolk, of ik ken een kleine decompressie. Ik zit in elk geval in een goede flow en voor het EK kan ik me nog één keer meten met toppers. Ik had het gevoel dat ik dat nog nodig heb."

Mirakel

In Luik dook Eline Berings woensdag al voor de zesde keer onder de 13 seconden maar vooral de chrono deed even naar adem happen: 12.72. In één keer vijftien honderdsten sneller dan ze ooit had gelopen en slechts één honderdsten boven het Belgische record van Anne Zagré. En dat op haar 32ste en na twee zware knieblessures die haar telkens een jaar aan de kant hielden. "Ik ga niet zeggen dat het een mirakel is maar ik denk niet dat velen me het zullen nadien," puft de Gentse. "De reden waarom ik die blessures heb doorstaan, is omdat ik altijd het gevoel had dat ik in de zomer nooit mijn top heb bereikt. Indoor deed ik het altijd wel goed, maar ik zat er zelf mee verveeld dat me dat op de 100m horden niet lukte. Ik had nog unfinished business en wilde niet stoppen voor ik het gevoel had dat ik mijn potentieel heb bereikt."

Een tijd rond de 12.70 en 12.75, dat is wat Berings in gedachten had en dat is de chrono die er woensdag is uitgekomen. Met die tijd is ze momenteel de vijfde op de Europese ranking en dat opent perspectieven voor het EK, al wil ze zelf niet over medailles spreken. "Topdrie, dat ligt buiten mijn bereik, denk ik. Al weet je nooit maar het heeft geen zin om daar uitspraken over te doen of me daarop te focussen. Die ranking is ook zo relatief. Dinsdag stond ik tiende, woensdag vijfde. De finale halen op het EK, dat lijkt me realistisch."

En wie weet kan ze dan terug rekenen op de financiële steun van Sport Vlaanderen. Berings raakte haar topsportcontract kwijt temidden van alle blessureleed en is nu aangewezen op een werkloosheidsuitkering. Hoewel ze nu al maanden (sterk) aan het presteren is, kreeg ze van Sport Vlaanderen nog geen enkel signaal dat ze opnieuw in aanmerking komt voor een toelage. "Daar ben ik eerlijk gezegd toch ontgoocheld in. Ik moet topacht zijn in Europa, maar dat ben ik heel het seizoen al. Ach, ik probeer er niet aan te denken en er mijn energie niet in te steken. De bal ligt in hun kamp."

Berings heeft maar één zaak in haar hoofd: het EK. Daar wil ze presteren, op haar mogelijk laatste kampioenschappen. "Na het seizoen beslis ik of ik er al dan niet nog een jaar bij doe," zegt ze. "Het kan zijn dat ik er dan mee ophoud maar naar mijn gevoel nú stop ik nog niet. Alleen kan het niet meer zonder ondersteuning."