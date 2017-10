Europees kampioen 5.000 meter opgepakt in dopingzaak Redactie

14u29

Bron: Belga 0 EPA EK Atletiek De Spaanse atleet Ilias Fifa is in zijn woning nabij Barcelona opgepakt. De regerend Europees kampioen op de 5.000 meter wordt verdacht van betrokkenheid bij een dopingnetwerk.

Het Catalaanse gerecht opende het onderzoek in juni. Vanmorgen gingen de speurders tot actie over en werden meerdere arrestaties uitgevoerd. De 28-jarige Fifa werd uit zijn huis in Santa Coloma de Gramanet nabij Barcelona geplukt. Hij wordt verdacht van "een inbreuk op de openbare gezondheid door het gebruik van medicijnen die een groot gevaar vormen voor de gezondheid".

Fifa is een atleet van Marokkaanse origine. Hij kwam als 17-jarige Spanje binnen als illegaal door zich te verschuilen in een vrachtwagen.

Op het EK van vorig jaar in Amsterdam won hij goud op de 5.000 meter voor Adel Mechaal, een andere Spanjaard.

