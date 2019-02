Eline Berings moet geblesseerd afhaken voor EK atletiek indoor GVS

26 februari 2019

16u06

Bron: Belga 0 EK Atletiek Eline Berings moet geblesseerd afhaken voor het EK atletiek indoor in Glasgow (1-3 maart). Dat meldde de Vlaamse Atletiekliga vandaag. Berings heeft een scheurtje in de meniscus van haar knie, begint aan een revalidatie en hoopt opnieuw fit te zijn voor de zomer. De Belgische selectie voor Glasgow bestaat zo nog uit zestien atleten.

De 32-jarige Berings zou op het EK deelnemen aan de 60m horden. Op die afstand behaalde ze tien jaar geleden, in Turijn, goud. Glasgow zou haar 25ste internationaal kampioenschap worden. "Op het BK vorig weekend heb ik last gekregen van mijn knie. De blessure is daarna alleen erger geworden en nu zit ik met een scheurtje in de meniscus", zegt Berings. "Het scheurtje wordt morgen hersteld. Het is een kleine ingreep en de blessure zou snel van de baan moeten zijn, maar we bevinden ons te dicht bij het EK om daar nog iets te kunnen doen."

De Gentse plaatste zich begin februari op de IFAM-meeting in Gent voor het EK in een tijd van 8.04. Haar Belgisch record, waarmee ze in 2009 EK-goud won, staat nog altijd op 7.92. Na het afhaken van Berings blijven in de Belgische selectie nog zeven individuele atleten over en de twee aflossingsploegen voor de 4x400 meter bij de mannen en de vrouwen.