EK indoor atletiek: slechte start voor Thomas Van der Plaetsen in zevenkamp Valerie Hardie in Glasgow

02 maart 2019

11u30 0 EK Atletiek Thomas Van der Plaetsen is vanochtend niet goed begonnen aan zijn zevenkamp op het EK indoor in Glasgow. Na de eerste proef moet de 28-jarige Oost-Vlaming een lange inhaalrace inzetten als hij morgen op het podium wil staan.

De 60m is al niet de proef waar Thomas Van der Plaetsen het verschil maakt. Zijn reactietijd was niet slecht, de versnelling was veel minder. Hij finishte als laatste in zijn reeks, in 7.35, niet alleen een stuk boven zijn PR van 7.13 maar ook acht honderdsten trager dan de tijd die hij een maand terug op het BK indoor klokte.

Het resultaat is dat Van der Plaetsen al meteen is aangewezen op een lange inhaalrace want zijn belangrijkste concurrent voor het goud, de Brit Tim Duckworth, telt na één proef al 174 punten voorsprong. Op de Rus Ilya Shkurenyov, die op papier met het beste PR staat op de zevenkamp, kon hij gelukkig de schade beperken tot 57 punten. Van der Plaetsen staat pas laatste in de tussenstand, met 762 punten.

Voor de tweede proef van de dag, het verspringen, staat zo al meteen het mes op de keel bij Thomas Van der Plaetsen. Ook zijn PR van 6.259 punten verbeteren, wordt al een hele uitdaging.