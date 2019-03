EK indoor atletiek: Renée Eykens knokt zich naar finale 800m Valerie Hardie in Glasgow

02 maart 2019

11u30 1 EK Atletiek Het ene kampioenschap is het andere niet. Vorig jaar zat Renée Eykens in zak en as na een val in de eerste reeks van het EK atletiek in Berlijn, vanavond kwalificeerde de 22-jarige Antwerpse zich voor de finale van de 800m op het EK indoor in Glasgow. Voor zevenkamper Thomas Van der Plaetsen lijken de medailles na drie proeven ver weg te zijn.

Renée Eykens maakte tijdens de reeksen van de 800m gisteren al indruk en dat deed ze vanavond in de Emirates Arena alweer. Gisteren opteerde ze voor de aanval, daarnet in de halve finale koos de Antwerpse voor een verstandige race. Ze bleef steeds attent in het spoor van de Spaanse Esther Guerrero en kwam als tweede over de meet, in 2:02.85. De finale was binnen, Eykens mocht zich terecht op de borst kloppen. “Ik ben blij dat ik in de finale van een groot kampioenschap zit,” pufte ze. “Ik wist dat het belangrijk zou zijn om goed positie te kiezen en die zo lang mogelijk vast te houden. Het kwam erop aan om zo traag mogelijk te sterven. Gelukkig zat ik ver genoeg vooraan. Ik had me voorgenomen om alles te geven en dat heb ik ook gedaan.”

Eykens zei dat ze op voorhand erg nerveus was en daar deed onduidelijkheid over de reeks waarin ze was ingedeeld geen goed aan. “Eerst zat ik in de eerste reeks, dan in de tweede en in de call room was het weer de eerste: de autist in mij kreeg dat niet in haar kopje (lacht). Ik houd niet zo van last minute veranderingen. Dat heb je dan echt niet nodig. Ik was zo al nerveus genoeg. Zo’n 800m is onvoorspelbaar en ik wist ook niet van mezelf in welke mate ik al hersteld was van de inspanningen van gisteren.”

Redelijk goed, zo bleek dus. En zo staat Renée Eykens voor het eerst als senior in een Europese finale, nadat ze eerder al Europese titels won als junior en beloften. Die ervaring komt nu van pas, zegt ze. Eykens weet wat het is om verschillende wedstrijden na elkaar te lopen. Of ze nu van een medaille droomt in de finale? Ze glimlacht: “Als atleet wil je altijd meer. Maar de meisjes die in de finale staan, die zijn allemaal top. Ze maken stuk voor stuk kans om te winnen. Ik ook, ja, maar de finale moet eerst gelopen worden. Ik heb nu al beter gedaan dat de meesten hadden gedacht, mezelf incluis en daar ben ik heel gelukkig mee.”

Meteen kan ze zo de pijnlijke episode van het EK in Berlijn afsluiten waar ze met bittere tranen de piste moest verlaten na een val tijdens reeksen. “Dat EK zal ik altijd meedragen. Dat doet wat met een atlete om zo lang op de piste te liggen. Misschien was dat maar dertig seconden maar het leek eindeloos te duren. Ik wist dat ik daar sterk was - nu ben ik dat ook. Gelukkig ben ik hier niet gevallen.”

Off day voor Van der Plaetsen

Thomas Van der Plaetsen blijft zoeken naar zijn beste vorm op het EK indoor. De 28-jarige Oost-Vlaming staat na drie proeven pas elfde in de tussenstand, met 2.428 punten.

De dag begon al niet goed op 60m. Van der Plaetsen finishte als laatste in zijn reeks, in 7.35, niet alleen een stuk boven zijn PR van 7.13 maar ook acht honderdsten trager dan de tijd die hij een maand terug op het BK indoor klokte. Meteen zag hij zijn belangrijkse concurrenten, zoals de Brit Tim Duckworth, al uitlopen naar 174 punten.

In de tweede proef kon Van der Plaetsen die achterstand niet inhalen: Duckworth liep met een sprong van 7m79 nog verder uit, terwijl ook de Rus Ilya Shkurenyov naar 7m66 vloog. Van der Plaetsens eerste poging was meteen zijn beste: 7m57. Nadien sprong hij nog 7m45 en 7m42. Met die prestatie bleef hij tien centimeter onder zijn beste seizoensprestatie van 7m67 (BK in Gent) en 21 centimeter onder zijn PR steken.

De middagpauze bracht geen beterschap. In het kogelstoten presteerde Van der Plaetsen weer onder zijn niveau. Zijn eerste worp was weer zijn beste: 13m76, 56 centimeter onder zijn PR. Bij zijn tweede poging stootte hij de kogel 13m66, bij zijn derde 13m36. Met zijn score van 2.428 punten ligt hij niet alleen 134 punten achter op zijn PR-schema, maar telt hij ook al 180 punten achterstand op de derde in de tussenstand. De medailles lijken zo al niet meer in zijn bereik te liggen.