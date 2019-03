EK indoor atletiek: Maudens schuift na vier onderdelen op naar negende plek op de vijfkamp - Bolingo loopt nieuw Belgisch record Valerie Hardie in Glasgow

Hanne Maudens staat op het EK indooratletiek in Glasgow na vier onderdelen van de vijfkamp op de negende plaats. De afsluitende 800 meter volgt later vandaag.

In het verspringen, het vierde onderdeel en het sterke punt van Maudens, eindigde de Belgische op een gedeelde derde stek met een sprong van 6m33. Maudens bleef wel gevoelig onder haar Belgische record (6m53). De Britse favoriete Katarina Johnson-Thompson haalde het ruim in 6m53.

Maudens opende eerder vandaag de vijfkamp met een tiende stek op de 60 meter horden. De Française Solène Ndama won dit onderdeel. Vervolgens eindigde onze 21-jarige landgenoot als elfde in het hoogspringen, met een poging over 1m75. Johnson-Thompson (1m96) domineerde ook hier ruim. Ook in het kogelstoten kon Maudens het tij niet keren, met een elfde plaats (13m04). De Nederlandse Anouk Vetter raakte het verste (15m40).

Johnson-Thompson voert de stand aan met 4.006 punten, voor haar landgenote Niamh Emerson (3.804 ptn) en de Letse Laura Ikauniece (3.794 ptn). Maudens (3.596 ptn), voordien rode lantaarn, schuift enkele plekken op en is negende. Vetter verscheen niet meer aan de start van het verspringen. De Nederlandse, een ander kanshebster op eremetaal, had last van haar afzetvoet en wilde geen risico nemen.

Bolingo loopt nieuw Belgisch record

Cynthia Bolingo zit in vorm, zoveel is duidelijk: op het EK indoor kwalificeerde ze zich voor de halve finale van de 400m in een nieuwe Belgische recordtijd (52.60). Ismael Debjani kreeg dan weer een koude douche: hij leek zeker van de finale op de 1.500m, tot de videoref hem diskwalificeerde. Renée Eykens bereikte wel de halve finale van de 800m.

Cynthia Bolingo trad vanmiddag aan in de zevende reeks op de 400m. De 26-jarige Brusselse duwde het gaspedaal meteen helemaal in en bleef in het spoor van de Nederlandse Lisanne De Witte en de Britse Eilidh Doyle, die ze zelfs nog kon remonteren. Bolingo stelde zo meteen haar plek in de halve finales van vanavond veilig, in een nieuwe Belgische recordtijd van 52.60, één tiende sneller dan haar vorige record dat ze twee weken terug op het BK liep. “Ik wist dat ik het in de benen had als ik zou lopen zoals ik op het BK deed,” pufte ze. “Ik had wat kunnen vertragen maar ik wist niet zeker hoeveel meisjes me konden bijhalen. Ik wilde bij de eerste twee eindigen, zonder dat ik een bepaalde tijd in gedachten had. Nu ga ik alles geven om de finale te halen, maar de ene race is natuurlijk de andere niet. Afwachten hoe ik dit verteer.”

Ismael Debjani was ook even in de zevende hemel in Glasgow. Hij was net als tweede geëindigd in zijn reeks van de 1.500m, in 3:42.12, na de ongenaakbare Jakob Ingebrigtsen. “Het was niet makkelijk maar ik heb mijn job gedaan. Ik heb getoond dat ik geen kleine jongen ben en dat ik mijn mannetje kon staan. Laat de finale nu maar komen - dat is bonus.” Helaas komt die bonus er zondag niet voor de 28-jarige Debjani. De VAR oordeelde dat op basis van de videobeelden hij de atleet Fitzgibbon had gehinderd en diskwalificeerde hem. Hij is wel in beroep gegaan tegen de beslissing, maar de jury handhaafde na overleg toch zijn uitsluiting.

Dat overkwam Renée Eykens gelukkig niet op de 800m. Zo’n 300m voor de streep zette de 22-jarige Antwerpse de aanval in en kon de Britse Oskan-Clarke en de Française Lamote afhouden. Eykens kwam als eerste over de meet in 2:03.07 - de vierde beste tijd in de reeksen - en kwalificeerde zo rechtstreeks voor de halve finale van morgen. “Dat had ik op voorhand niet voor mogelijk gehouden,” zei ze. “Ik heb lang genoeg gewacht tot ik in een goede positie zat en heb dan gelopen voor mij leven. Ofwel zou het lukken, ofwel zou ik plat vallen maar dan had ik er tenminste wel alles voor gedaan.”

Voor Robin Hendrikx zat zijn eerste EK er na de eerste ronde op: hij finishte als zevende in de tweede reeks, in 7:58.14, meer dan vier seconden boven zijn PR (7:53.89) en met een vijftiende tijd van alle deelnemers niet voldoende om de finale te halen.

In de vijfkamp staat Hanne Maudens na drie proeven pas twaalfde en laatste in de tussenstand. Ze begon nochtans goed aan de dag, met een evenaring van haar persoonlijke record op de 60m horden (8.59), maar in het hoogspringen bleef de 21-jarige Oost-Vlaamse steken op 1m75, zes centimeter onder haar PR en in het kogelstoten presteerde ze een heel eind onder haar PR van 13m95. Haar eerste poging van 13m04 was nog de beste, maar met een score van 2.643 ligt ze nu meer dan vijftig punten achter op het schema van haar PR (4.569 ptn). De Britse Katarina Johnson-Thompson leidt met 2.989 punten.