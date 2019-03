EK indoor atletiek: Hanne Maudens evenaart persoonlijk record op eerste proef in vijfkamp Valerie Hardie in Glasgow

01 maart 2019

11u16 0 EK Atletiek Geen Nafi Thiam in de vijfkamp op het EK indoor, maar wel Hanne Maudens. De 21-jarige Oost-Vlaamse beet in de Emirates Arena de spits af met een evenaring van haar persoonlijk record op de 60m horden.

Hanne Maudens trad aan in de eerste reeks van de 60m horden en nam een sterke start. Net als op het BK indoor finishte ze in 8.59. Goed voor 997 punten en daarmee ligt ze 19 punten voor op schema om haar persoonlijk record in de pentatlon (4.569 ptn) te verbeteren. In de tussenstand op het EK indoor staat ze na één proef tiende.