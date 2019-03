EK indoor atletiek: Eykens naar halve finale 800m, Debjani gediskwalificeerd Valerie Hardie in Glasgow

01 maart 2019

11u16 0 EK Atletiek Koude douche voor Ismael Debjani op het EK indoor in Glasgow: hij leek zeker van de finale op de 1.500m door als tweede te finishen in zijn reeks maar werd later gediskwalificeerd. Renée Eykens bereikte wel de halve finale van de 800m.

Ismael Debjani was daarnet in de zevende hemel in Glasgow. Hij was net als tweede geëindigd in zijn reeks van de 1.500m, in 3:42.12, na de ongenaakbare Jakob Ingebrigtsen. “Het was niet makkelijk maar ik heb mijn job gedaan. Ik heb getoond dat ik geen kleine jongen ben en dat ik mijn mannetje kon staan. Laat de finale nu maar komen - dat is bonus.” Helaas komt die bonus er zondag niet voor de 28-jarige Debjani. De jury oordeelde dat hij een andere atleet had gehinderd en diskwalificeerde hem. Hij gaat wel in beroep tegen de beslissing.

Dat overkwam Renée Eykens gelukkig niet op de 800m. Zo’n 300m voor de streep zette de 22-jarige Antwerpse de aanval in en kon de Britse Oskan-Clarke en de Française Lamote afhouden. Eykens kwam als eerste over de meet in 2:03.07 en kwalificeerde zo rechtstreeks voor de halve finale van morgen. “Dat had ik op voorhand niet voor mogelijk gehouden,” zei ze. “Ik heb lang genoeg gewacht tot ik in een goede positie zat en heb dan gelopen voor mij leven. Ofwel zou het lukken, ofwel zou ik plat vallen maar dan had ik er tenminste wel alles voor gedaan.”

In de vijfkamp is Hanne Maudens na twee proeven teruggevallen naar de elfde plek in de tussenstand. Ze begon goed aan de dag, met een evenaring van haar persoonlijke record op de 60m horden (8.59), maar in het hoogspringen bleef de 21-jarige Oost-Vlaamse steken op 1m75, zes centimeter onder haar PR. Na twee proeven scoorde ze 1.913 punten en ligt daarmee nog 7 punten voor op schema om haar PR (4.569 ptn) te verbeteren. De Britse Katarina Johnson-Thompson leidt met 2.252 punten.