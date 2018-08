EK-goud voor Thiam in de zevenkamp! Nafi houdt stand in 800m en voltooit fenomenale grand slam: "Dit is gewoon gek" Thomas Lissens en Glenn Van Snick

20u40 216 EK Atletiek Nafi Thiam heeft nu ook Europees goud veroverd in de zevenkamp. De 23-jarige Naamse kon de schade beperken in de afsluitende 800 meter, waardoor ze de Britse Katarina Johnson-Thompson achter zich hield. D e Duitse Carolin Schäfer werd derde. Thiam maakte eerder vandaag het verschil in het speerwerpen, waarin ze een worp van liefst 57m91 liet optekenen. Na de olympische en de wereldtitel heeft 'Nafi' nu ook Europees goud op zak, een fenomenale grand slam.

De 800 meter is niet Thiams favoriete nummer en dat was er ook wel aan te merken. Ze moest al snel enkele tellen toegeven op Johnson-Thompson, maar de marge (ruim dertien seconden) was groot. De Britse liep hoe langer hoe verder weg, maar het goud van Nafi kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. Een kleine tien seconden na haar Britse rivale liep Thiam over de aankomstlijn, de Europese titel was binnen.

Gisteren bleef onze landgenote een beetje onder de verwachtingen op haar sterke nummers, vandaag stond ze er wel helemaal. Vooral in het speerwerpen, waarin ze met haar derde poging een indrukwekkende 57m91 op het scorebord zetten. De olympisch- en wereldkampioene wist op dat moment eigenlijk al dat ze dit EK zou winnen. Thiam klokte in het Olympisch Stadion in Berlijn uiteindelijk af op 6.816, haar op één na beste score ooit. Ter vergelijking: op de Spelen in Rio haalde ze een score van 6.810 punten.

Met de 22-jarige Hanne Maudens eindigde er nog een tweede Belg in de top tien: de Oost-Vlaamse eindigde met 6.104 punten op de tiende plaats. Noor Vidts werd met 5.598 punten twintigste.

Thiam: "Dit is gewoon gek!"

"Drie jaar geleden had ik nooit gedacht die drie titels te combineren. Dit is gewoon gek!", zei Thiam na haar zevenkamp. "Wat nu? Ik zal blijven proberen om mijn limieten op te zoeken. Elke dag probeer ik beter te worden."

"Ik ben supertevreden. Het is een moeilijke tweedaagse geweest, velen hebben aan me getwijfeld", vervolgde de Naamse. "Het was geen slechte eerste dag, het was gewoon oké. Nochtans voelde ik me supergoed. Gisterenavond zei ik bij het verlaten van het stadion tegen mezelf dat ik in staat was om die titel te pakken. Ik heb het uiterste uit mezelf proberen te halen, want ik wou niet met spijt hier vertrekken."

Na een wisselvallige eerste dag, met een - naar haar maatstaven - teleurstellende prestatie in het hoogspringen en een PR in het kogelstoten, vocht Thiam een intens duel uit met Johnson-Thompson. Vooral dankzij een goede worp in het speerwerpen wist ze de Britse vrijdag achter zich te houden. "Voor de afsluitende 800m had ik ongeveer dertien seconden voorsprong op Katarina. Ik wist dat als ik mijn race goed zou indelen, het best mogelijk zou zijn. Ik ging goed van start, daarna trapte er iemand tegen mijn been. Dat brak mijn ritme een beetje. Maar het belangrijkste is de goede afloop."

Belgian Cheetahs lopen finale

Na de mannen hebben ook de vrouwen van de 4x400 meter zich verzekerd van een plek in de eindstrijd. De Belgian Cheetahs - met Camille Laus, Cynthia Bolingo, Justien Grillet en Hanne Claes - snelden met een tijd van 3:30.62 naar een derde plaats, goed voor een rechtstreekse plek in de finale. Ze moesten in hun reeks enkel winnaar Polen (3:28.52) en Frankrijk (3:28.61) voor zich dulden.

Ook die finale staat morgenavond gepland. Nadelig is wel dat Claes straks nog de finale van de 400 meter horden moet afwerken, haar programma oogt zo wel erg zwaar. De Cheetahs kunnen niet rekenen op Margo Van Puyvelde, die sukkelt met een stressfractuur aan de voet.

"Ik gaf op het einde van mijn baanronde nog wat extra om Hanne in een zo'n comfortabel mogelijke positie te lanceren", zei Justien Grillet achteraf. "Zij is echt een 'champ', het is absoluut niet evident twee keer zo'n afstand op één dag te lopen. Dit is een enorme opoffering, en dat zullen we niet gauw vergeten."

Door de blessure van Margo Van Puyvelde was Laus de startloopster. "Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar we moesten natuurlijk onze opstelling aanpassen", zei de vriendin van Kevin Borlée. "In vergelijking met de individuele baanronde ging het wat makkelijker in de laatste rechte lijn, omdat ik Cynthia op me zag wachten. Daardoor was ik extra gemotiveerd. Het is zwaar, dit was al mijn derde race. Maar iedereen is vermoeid, je moet dat op mentaal vlak compenseren."

De Cheetahs zagen voor hun reeks hoe hun mannelijke collega's zich met de vingers in de neus voor de finale plaatsten. "Ze hebben ons het goede voorbeeld gegeven. Hun prestatie gaf ons extra energie", besloot Laus.

Belgian Tornados naar finale

De Belgian Tornados - met Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée - hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Watrin gaf de stok als tweede door aan Vanderbemden, die met een sterke eindsprint die plek handhaafde. Toptalent Sacoor spurtte naar de koppositie, waarna Dylan Borlée de klus met sprekend gemak klaarde. Uiteindelijk finishten ze in het olympisch stadion in 3:02.55, meer dan anderhalve seconde sneller dan eerste achtervolger Italië (3:04.08). In totaal zetten de Belgen de vierde tijd neer, Groot-Brittannië mag met 3:01.62 achter de naam als het snelste team naar de finale.

"We hebben alle vier op topniveau gelopen", verklaarde Sacoor. De wereldkampioen bij de junioren gaf een heel goede indruk. "Jacques Borlée had me gezegd het wat rustig aan te doen in de eerste 300m, gezien de wind. Maar ik voelde die niet echt en kon nog doortrekken in de laatste rechte lijn. Natuurlijk moeten we de concurrentie respecteren, maar we hebben een grote kans op goud. Ik heb er heel veel zin in en voel me nog fris."

Dylan Borlée kwam met een straatlengte voorsprong alleen over de meet. "De drie voor me hebben veel werk verricht, waardoor mijn taak eenvoudig was", verklaarde hij. "Ik kon verschillende keren naar het scherm kijken, dat was leuk. Ik ben heel goed gerecupereerd na twee races op de individuele baanronde."

De Belgian Tornados verdedigen hun Europese titel in Berlijn. De beste drie van de twee reeksen en de teams met de twee snelste verliezende tijden gingen door naar de finale, die morgenavond op het programma staat. Jonathan en Kevin Borlée waren er niet bij, zij lopen vanavond hun finale op de 400m.

Thiam nog niet aan zet

Met een achterstand van 113 punten op Katarina Johnson-Thompson kan en moet Nafi Thiam het verschil maken in het speerwerpen. Twee jaar geleden liet de Britse een afstand van 42m01 optekenen. Ter vergelijking: Thiam gooide vorig jaar 59,32m. Het is evenwel nog even wachten tot beide protagonisten aan zet zijn. De eerste sessie in het speerwerpen is van start gegaan, maar Thiam en Johnson-Thompson komen in de tweede reeks in actie. Dat is om 14u05. Er haakten trouwens drie atletes af: Linnell, Ramos en Salming geven er de brui aan.

Thiam heeft nog steeds één doel: de 'grandslam' winnen. Dat betekent: na olympisch en wereldgoud nu ook goud winnen op het EK.

Alle ogen op Jonathan Sacoor

Om 13u05 komen de Belgian Tornados in actie. De mannen van de 4x400 meter moeten zien de overleven zonder Kevin en Jonathan Borlée. De broers doen immers mee aan de finale van de 400m - slechts acht uur zitten vandaag tussen de twee disciplines. Wie moet de klus dan wel zien te klaren in de eerste ronde?

Jacques Borlée rekent op de klasse van Jonathan Sacoor, die in juli nog WK-goud won bij de beloften, om de Belgian Tornados door de reeksen te loodsen. Met zijn PR van 45.03 is hij, na Jonathan Borlée, de snelste Belg van het jaar op de 400m. Dylan Borlée, Julien Watrin en Robin Vanderbemden moeten de 18-jarige Sacoor daarin bijstaan. Het is de eerste keer sinds de broers-Borlée in 2008 in het aflossingsproject stapten, dat geen van hen in de eerste ronde aantreedt.

De Belgian Cheetahs lopen om 13u40 hun eerste ronde. Zij willen de finale halen van de 4x400m. Die prestatie opent de poorten naar het WK aflossingen van 2019. Daar begint het olympisch traject richting Tokio 2020. In Berlijn hoopt het team, getraind door Carole Bam, te bewijzen dat ze financiering door het BOIC waard zijn. De vier dames: Camille Laus, Cynthia Bolingo, Justien Grillet en Hanne Claes.

Thiam beperkt de schade in het verspringen

Vooraf was aangekondigd dat leidster Katarina Johnson-Thompson en Thiam in het verspringen - de vijfde discipline in deze zevenkamp - aan elkaar gewaagd zijn, en dat werd meteen duidelijk. De Britse sprong 6m44, de 23-jarige olympische en wereldkampioene deed daar slechts één centimeter bij.

Bij de tweede beurt liet Johnson-Thompson een knappe afstand noteren, maar de rode vlag wapperde. Ook Thiam liet tijdens haar tweede poging een valse sprong optekenen, al was het héél nipt. Ze raakte de afstootbalk met twee millimeter.

Bij haar derde en finale sprong liet de Britse 6m68 optekenen, daarmee won ze de proef, maar Thiam kon met een knappe 6m60 de schade beperken en nestelde zich zo op een tweede stek in het aparte onderdeel. Onze landgenote evenaarde zo haar tweede beste sprong, ook in juli sprong ze die afstand op het Belgische kampioenschap. Haar persoonlijk record is 6m62. Hanne Maudens (6m42) werd na Thiam derde, die andere Belgische Noor Vidts (6m04) twaalfde.

In de algemene stand moet Thiam dus blijven achtervolgen op de Britse. Johnson-Thompson telt 5083 punten, Thiam heeft er 4970. Johnson-Thompson loopt dus een beetje uit - ze heeft nu een voorsprong van 113 punten, maar in het speerwerpen kan Thiam die kloof dichten. Dat is immers niet de specialiteit van de 25-jarige Britse, onze landgenote gooit zowat telkens 15 meter verder.

De Oostenrijkse Ivona Dadic (4805) volgt als derde in de algemene stand. Maudens bekleedt de tiende stek met 4537 punten, Vidts de negentiende met 4350 punten.Om 20u20 wordt de zevenkamp afgesloten met de 800m.

Elise Vanderelst grijpt net naast finale 1.500m

Elise Vanderelst heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. Vanderelst liep in haar reeks naar de zesde plek in 4:10.30. De vier loopsters met de snelste chrono in elk van beide reeksen plaatsten zich voor de finale, net als de vier snelste verliezende tijden. Onze landgenote greep met de vijfde verliezende tijd nipt naast de finale.

"Als 20-jarige mag ik toch tevreden zijn met mijn resultaat", zei de eerstejaarsbelofte. "Met die chrono hoopte ik toch nog door te stoten, maar helaas werd in de tweede reeks sneller gelopen. In het begin wou ik vooraan lopen, om daarna in de mate van het mogelijke mee te versnellen. Jammer genoeg kwam ik op het einde aan de buitenkant terecht. Ik heb alles gegeven."

De Poolse Sofia Ennaoui had met 4:08.60 de beste benen van de reeksen. De strijd voor eremetaal staat zondag op de planning.

Depuydt naar halve finale 200m

Manon Depuydt gaat met de tweede verliezende tijd naar de halve finales op de 200 meter. In haar reeks moest ze met een tijd van 23.59 tevreden zijn met een vierde stek. In de andere reeksen werd echter trager gelopen, waardoor ze toch naar de halve finales mag, die deze avond al worden gelopen. De Duitse Laura Müller (23.06) zette de scherpste chrono neer. Mogelijk loopt de 21-jarige Depuydt straks ook in de kwalificaties van de 4x400 meter.

"Met mijn tijd dacht ik dat het sowieso voorbij zou zijn. Ik ben in vorm en dacht dat 23 seconden rond erin zat. Maar blijkbaar had iedereen last van de wind. Als je uit de bocht komt, is er een sterke meewind. Dat speelde me parten, na toch een goede eerste honderd meter. Gezien de wind is in de halve finales alles mogelijk. Ik ga er gewoon voor, en dan zien we wel", stelde Depuydt, toe aan haar eerste grote kampioenschap bij de senioren.

Arnaud Art haalt finale polsstokspringen, exit voor Ben Broeders

Arnaud Art heeft zich geplaatst voor de finale in het polsstokspringen. Ben Broeders overleefde de kwalificaties dan weer niet.

Art geraakte over de openingshoogte van 5m16, en rondde nadien ook de kaap van 5m36 en 5m51. Onze landgenoot zette nadien de puntjes op de i met een succesvolle poging over 5m61. Dat volstond voor de eindstrijd.

De 25-jarige Art wil in Berlijn graag in de top acht eindigen. "Het was echt verschrikkelijk springen met deze wind, enkel regen ontbrak nog", stelde de Belgische recordhouder. "Mijn eerste poging op 5m16 ging de mist in. Die hoogte stelt niet veel voor, maar werd lastig door de omstandigheden. In de finale wil ik mijn Belgisch record (5m72) verbeteren."

Broeders geraakte in zijn reeks tot driemaal toe niet over de openingshoogte van 5m16. De Belg bleef hiermee ver onder zijn persoonlijke record (5m61) en moest meteen een kruis maken over zijn ambitie.

De finale van het polsstokspringen staat zondag om 19u10 op het programma.

