EK atletiek. Verlengen Belgian Tornados vanavond hun titel? "Favoriet? Dat mag je gerust zeggen" GVS

11 augustus 2018

10u20

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 EK Atletiek De Belgische 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen verdedigt vanavond om 21u30 zijn Europese titel op het EK atletiek in Berlijn. "Dat we favoriet zijn? Dat mag je gerust zeggen", liet Kevin Borlée optekenen. Ook d e Belgian Cheetahs komen in actie, terwijl er nog drie landgenoten aantreden op de 5.000 meter.

Noor Vidts twintigste in zevenkamp: "Heb vijf goeie proeven afgewerkt"

Met een gebroken pink had Noor Vidts het niet gemakkelijk tijdens haar zevenkamp. Ze wist uiteindelijk nog 5.598 punten in de wacht te slepen, en eindigde als twintigste.

"Jammer van de werpnummers, die helemaal niet lukten. Maar daarnaast heb ik vijf goeie proeven kunnen neerzetten", vertelde Vidts. "Ik had op voorhand gezegd dat ik niet naar hier kwam met grote doelstellingen en daarom ook niet naar het puntentotaal ging kijken, en ik ben erin geslaagd om mij daaraan te houden. Ik heb ervan kunnen genieten en heb me niet druk gemaakt in dingen die niet lukten. Ik kwam voor de ervaring, en die was heel mooi. Nu is het vooral kwestie om de komende jaren mijn rug, die heel het jaar opspeelde dit seizoen, onder controle te krijgen. Dan kunnen er op volgende internationale toernooien ook resultaten beginnen te volgen."

In Götzis eerder dit jaar moest Vidts de strijd nog staken door de rugblessure die haar al het hele jaar hinder bezorgt. "Ik kwam naar hier om absoluut de finish te bereiken, tenzij ik echt een ernstige blessure zou oplopen natuurlijk. Ik ben blij dat dat gelukt is, en dat ik ben blijven vechten."

Spanje boven in het snelwandelen

De Spanjaarden Alvaro Martin en Maria Perez hebben het goud veroverd op de 20 kilometer snelwandelen.

Martin bleef met een tijd van 1:20:42 zijn landgenoot Diego García Carrera (1:20:48) voor. De Wit-Rus Vasiliy Mizinov (1:20:50) vervolledigde het podium. Bij de vrouwen snelwandelde Perez na 1:26:36 over de meet. De Tsjechische Anezka Drahotova (1:27:03) en de Italiaanse Antonella Palmisano (1:27:30) pakten het zilver en het brons.

De wedstrijd van de vrouwen moest normaal om 9u05 starten, maar werd verlaat naar 10u55, hetzelfde aanvangsuur als de mannen. Reden was een gasgeur die in de buurt van het parcours werd opgemerkt.

Schitteren Belgian Tornados?

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, is het team van Jacques Borlée dit weekend de grootste kanshebber om België een vijfde medaille te bezorgen op het EK atletiek. De Belgian Tornados starten in baan 3, Groot-Brittannië zit in baan 5, Spanje in baan 7. Naar alle waarschijnlijkheid komen Kevin en Jonathan Borlée in de plaats van Julien Watrin en Robin Vanderbemden, naast Jonathan Sacoor en Dylan Borlée. Die laatste vier wisten zich gisteren eenvoudig te plaatsen voor de finale.

Ook de Belgische vrouwen veroverden een ticket voor de finale van de 4x400m (21u50), waarmee ze hun doel op dit EK bereikten. De Belgian Cheetahs vertrekken vanuit baan 8.

Iets minder dan een uur voordien (20u55) treden Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix aan op de 5.000m. Het is afwachten in hoeverre Bouchikhi hersteld is van zijn inspanningen op de 10.000m, waarin hij zesde werd. Hendrix reisde alsnog af naar Berlijn, nadat Abdi besliste toch niet te starten op de 5.000m.

Programma

• 20u55 5000m: finale mannen met Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix

• 21u30 4x400m: finale mannen met Belgian Tornados

• 21u50 4x400m: finale vrouwen met Belgian Cheetahs