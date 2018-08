EK atletiek. Verlengen Belgian Tornados vanavond hun titel? "Favoriet? Dat mag je gerust zeggen" - Gasgeur verlaat start snelwandelen GVS

11 augustus 2018

10u20

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 EK Atletiek De Belgische 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen verdedigt vanavond om 21u30 zijn Europese titel op het EK atletiek in Berlijn. "Dat we favoriet zijn? Dat mag je gerust zeggen", liet Kevin Borlée optekenen. Ook d e Belgian Cheetahs komen in actie, terwijl er nog drie landgenoten aantreden op de 5.000 meter.

Gasgeur verlaat start 20km snelwandelen bij vrouwen

De start van de 20 kilometer snelwandelen bij de vrouwen is deze ochtend met bijna twee uur verlaat. In de buurt van het parcours werd een gasgeur opgemerkt, waardoor de wedstrijd van de ordediensten niet mocht beginnen. De race moest normaal om 9u05 starten.

De brandweer kwam ter plaatse om het parcours te inspecteren en gaf ongeveer een uur na het initiële aanvangsuur groen licht. De vrouwenrace zal nu om 10u55 van start gaan, op hetzelfde tijdstip als die van de mannen. Er nemen, zowel bij de vrouwen als mannen, geen Belgen deel aan het snelwandelen.

Statement to the delay in the women’s 20km race walks competition : ‘The women’s and men’s 20km race walks will now start together at 10:55 local time’ #Berlin2018 #EC2018 #TheMoment Berlin EM 2018(@ berlin_2018) link

Schitteren Belgian Tornados?

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, is het team van Jacques Borlée dit weekend de grootste kanshebber om België een vijfde medaille te bezorgen op het EK atletiek. De Belgian Tornados starten in baan 3, Groot-Brittannië zit in baan 5, Spanje in baan 7. Naar alle waarschijnlijkheid komen Kevin en Jonathan Borlée in de plaats van Julien Watrin en Robin Vanderbemden, naast Jonathan Sacoor en Dylan Borlée. Die laatste vier wisten zich gisteren eenvoudig te plaatsen voor de finale.

Ook de Belgische vrouwen veroverden een ticket voor de finale van de 4x400m (21u50), waarmee ze hun doel op dit EK bereikten. De Belgian Cheetahs vertrekken vanuit baan 8.

Iets minder dan een uur voordien (20u55) treden Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix aan op de 5.000m. Het is afwachten in hoeverre Bouchikhi hersteld is van zijn inspanningen op de 10.000m, waarin hij zesde werd. Hendrix reisde alsnog af naar Berlijn, nadat Abdi besliste toch niet te starten op de 5.000m.

Programma

• 20u55 5000m: finale mannen met Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix

• 21u30 4x400m: finale mannen met Belgian Tornados

• 21u50 4x400m: finale vrouwen met Belgian Cheetahs