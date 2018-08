EK atletiek. Thiam beperkt de schade in het verspringen, speerwerpen zal cruciaal zijn om leidster Johnson-Thompson nog bij de lurven te grijpen GVS

10 augustus 2018

11u42 0 EK Atletiek Heel wat Belgen vandaag op het EK Atletiek. Nafi Thiam zal in de zevenkamp moeten knokken voor EK-goud. De 23-jarige Naamse sloot gisteren de eerste dag af met 3.930 punten. Katarina Johnson-Thompson deed beter: 4.017 punten. Met Hanne Claes, de broers Borlée en Ismael Debjani doen nog vier andere landgenoten een gooi naar de medailles. En ook de Belgian Tornados en Belgian Cheetahs zijn aan zet.

Thiam één centimeter verder dan Johnson-Thompson, nog één poging

Vooraf was aangekondigd dat leidster Katarina Johnson-Thompson en Thiam in het verspringen - de vijfde discipline in deze zevenkamp - aan elkaar gewaagd zijn, en dat werd meteen duidelijk. De Britse sprong 6m44, de 23-jarige olympische en wereldkampioene deed daar slechts één centimeter bij.

Bij de tweede beurt liet Johnson-Thompson een knappe afstand noteren, maar de rode vlag wapperde. Ook Thiam liet tijdens haar tweede poging een valse sprong optekenen, al was het héél nipt. Bij haar derde en finale sprong liet de Britse 6m68 optekenen, maar Thiam kon met een knappe 6m60 de schade beperken. Dat is haar gedeelde tweede beste sprong uit carrière, ook in juli sprong ze die afstand op het Belgische kampioenschap. Haar persoonlijk record is 6m62, gesprongen in mei in Götzis.

Katarina Johnson-Thompson loopt dus een beetje uit - ze heeft nu een voorsprong van 113 punten, maar in het speerwerpen (om 12u50) kan Thiam die kloof dichten. Om 20u20 wordt de zevenkamp afgesloten met de 800m.

Depuydt naar halve finale 200m

Manon Depuydt gaat met de tweede verliezende tijd naar de halve finales op de 200 meter. In haar reeks moest ze met een tijd van 23.59 tevreden zijn met een vierde stek. In de andere reeksen werd echter trager gelopen, waardoor ze toch naar de halve finales mag, die deze avond al worden gelopen. Mogelijk loopt Depuydt straks ook in de kwalificaties van de 4x400 meter.

Broeders uitgeschakeld in polsstokspringen, Art wel door

In het polsstokspringen is Ben Broeders niet over de openingshoogte van 5m16 geraakt. Een stevige kaakslag, de 23-jarige Belg heeft immers een persoonlijk record van 5m61. Zijn EK atletiek zit er dus in de kwalificatiereeksen al op. Onze andere landgenoot Arnaud Art gaat wel door, al had hij een tweede poging nodig.

Het Belgische programma vandaag

• 10u50 zevenkamp: verspringen met Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts

• 11u15 polsstokspringen: kwalificaties mannen met Arnaud Art en Ben Broeders

• 11u25 200m: eerste ronde vrouwen met Manon Depuydt

• 12u 1.500m: eerste ronde vrouwen met Elise Vanderelst

• 12u50 zevenkamp: speerwerpen met Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts

• 13u05 4x400m: eerste ronde met Belgian Tornados

• 13u40 4x400m: eerste ronde met Belgian Cheetahs

• 19u10 110m horden: halve finales mannen met Michael Obasuyi

• 19u48 200m: halve finales vrouwen met Depuydt?

• 20u20 zevenkamp: 800m met Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts

• 20u50 400m horden: finale vrouwen met Hanne Claes

• 21u05 400m: finale mannen met Kevin en Jonathan Borlée

• 21u50 1.500m: finale mannen met Ismael Debjani