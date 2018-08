EK atletiek. Nog drie Belgen op laatste dag in Berlijn - Trainer van Kimeli na diskwalificatie: "Hij had zijn emoties niet meer onder controle" GVS

12 augustus 2018

08u15

Bron: Belga 1 EK Atletiek De laatste dag op het EK atletiek in Berlijn. Na de fenomenale dag van gisteren komen nog drie landgenoten vandaag in actie. Koen Naert loopt de marathon, Arnaud Art mag iedereen verrassen bij het polsstokspringen en Louise Carton is aan zet in de finale van de 5.000 meter.

Moriau na diskwalificatie Kimeli: Hem nog nooit zo aangeslagen gezien"

Isaac Kimeli finishte gisteren als vijfde op de 5.000 meter op het EK atletiek in Berlijn, maar werd nadien gediskwalificeerd. Hij kwam bij de start te vroeg naar binnen. Zijn coach Tim Moriau reageerde emotioneel.

"We zijn er allebei kapot van", vertelde Moriau. "Isaac was te gretig bij de start en is te vroeg en lichtjes nonchalant over een kegeltje gestapt. Hij is absoluut terecht gediskwalificeerd. Omdat hij er geen enkel voordeel uithaalde en niemand hinder ondervond, voelt dit wel onrechtvaardig aan. Jarenlang hebben we naar een prestatie als deze toegeleefd, en nu wordt dat ons op zo'n stomme manier ontnomen. Het sportieve primeert, maar als coach denk ik ook meteen verder. Hier hangt zo veel vanaf: zijn sponsorcontract, zijn profcontract, noem maar op."

Moriau was vooral emotioneel omdat hij Kimeli zo aangeslagen aantrof na de diskwalificatie. "Zelf kan ik dit wel plaatsen, al ga ik ook passioneel met de sport om. Maar het viel me enorm zwaar om Isaac zo te zien. Hij had zijn emoties niet meer onder controle. Eerst was er pure woede en moest ik hem kalmeren, daarna viel hij huilend in mijn armen en moest ik hem troosten."

Programma

10u: marathon mannen met Koen Naert

19u10: polsstokspringen finale mannen met Arnaud Art

20u15: 5.000m finale vrouwen met Louise Carton