EK atletiek indoor: medaille buiten bereik voor Thomas Van der Plaetsen Valerie Hardie in Glasgow

03 maart 2019

14u25 0 EK Atletiek Op het EK indoor in Glasgow staan er voor de Belgen vanavond drie finales op het programma: Renée Eykens loopt de 800m, vervolgens zijn de 4x400m estafetteteams bij de mannen en vrouwen aan de beurt. In de zevenkamp is intussen duidelijk dat de medailles buiten bereik zijn voor Thomas Van der Plaetsen.

Na zijn offday gisteren was het vanochtend uitkijken hoe zevenkamper Thomas Van der Plaetsen de inspanningen had verteerd. Op de 60m horden leek dat mee te vallen, al kon de 28-jarige Oost-Vlaming toch geen beste seizoensprestatie afleveren. Hij finishte als tweede in zijn reeks, in 8.29, 23 honderdsten boven zijn PR en 7 honderdsten boven zijn season’s best.

Met die prestatie schoof Van der Plaetsen wel één plaatsje op, van de negende naar de achtste, in de tussenstand. Het polsstokspringen zou duidelijk maken of hij nog kon aanspraak maken op een medaille. Dat is de proef waar Van der Plaetsen op uitblinkt. Twee weken terug stelde hij zijn eigen persoonlijk record nog scherper tot 5m50 en in Glasgow hoopte hij er nog tien centimeter te kunnen bijdoen. Helaas: Van der Plaetsen raakte niet over 5m40 en bleef steken op 5m20. Met een kloof van 124 punten op de derde plek voor het slotnummer, de 1.000m, kan Van der Plaetsen nu al een kruis trekken over het podium. Hij staat vijfde met 5.206 punten, ook zijn PR van 6.259 punten zijn buiten bereik.